Gual destaca la contribució de Caixabank a l'expansió empresarial a Polònia

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha participat aquest dimarts en una sessió del cicle 'The Circle' a Varsòvia, on ha ressaltat la presència de l'entitat a Polònia després de 11 anys d'activitat al país i ha destacat la seva contribució per ajudar a les empreses amb projectes d'expansió en aquest mercat.





Segons ha informat l'entitat aquest dimarts en un comunicat, l'acte ha estat presidit pel viceministre d'Inversió i Desenvolupament de Polònia, Pawel Chorazy, i ha comptat també amb l'assistència de l'ambaixador d'Espanya en aquest país, Francisco Javier Sanabria Valderrama, i el director de l'oficina de representació de CaixaBank a Polònia, Juan José Marín Giménez.





Gual ha desenvolupat la seva intervenció posant l'accent en el model diferencial de CaixaBank i en la implicació que l'entitat té en el desenvolupament de les empreses tant locals com espanyoles en aquest país.





"CaixaBank s'ha consolidat com a entitat especialitzada en empreses amb projectes d'expansió al país", ha subratllat.





Ha fet també referència a la innovació i transformació tecnològica de l'entitat i ha defensat el model de banca socialment responsable, posant el focus en el client.





Per la seva banda, el viceministre d'Inversió i Desenvolupament de Polònia, Pawel Chorazy, ha subratllat que el sector bancari té un paper molt rellevant que desenvolupar en la implementació de l'Estratègia de Desenvolupament Responsable promoguda pel govern del país, amb la qual invertirà uns 142.000 milions d'euros en transport per 2030.





Segons Chorazy, el suport dels bancs d'inversió és imprescindible per assolir una participació del 25% de les inversions en el PIB l'any 2020, com a objectiu de l'estratègia governamental.