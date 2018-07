La renovació de RTVE, en mans dels independentistes

Compromís ha decidit aquest dimarts votar a favor de la convalidació del decret llei sobre RTVE, amb la qual cosa el procés de renovació urgent del Consell d'Administració queda en mans dels independentistes d'ERC i del PDeCAT, que no revelaran el seu vot fins hores abans de la transcendental votació d'aquest dimecres a la tarda en el Ple.





El PSOE necessita recaptar més vots que els 169 que representen el PP -que té anunciat un recurs d'inconstitucionalitat contra el decret llei-, Ciutadans, UPN i Fòrum Astúries, tots ells contraris a aquesta renovació per decret del Consell de RTVE.





De moment, els socialistes compten amb el suport de Units Podem i del PNB, amb qui ha pactat la terna de sis candidats que també es voten aquest dimecres. Aquestes tres formacions sumen 156 vots, de manera que necessiten més suports per a aquesta votació transcendental que marcarà si continua el procés de renovació o tot queda anul·lat.





A ells s'ha sumat ja el diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, una vegada que s'ha arribat a un acord perquè el Govern apliqui aquest mes els descomptes per a residents en els bitllets d'avió i vaixell entre les illes i la península.





I aquest dimarts a la tarda s'ha afegit també Compromís, que aporta quatre diputats. Segons fonts de la formació valenciana, el dilluns no van voler donar suport a la llista de candidats a consellers que va proposar el PSOE, ja que no havien estat consultats, sinó "només informats", però ara han decidit passar-se al sí per no posar en ruesgo a una renovació a RTVE que consideren necessària.





Amb qui no pot comptar el PSOE és amb els dos diputats de Bildu, que ja han decidit no participaran en aquests plens per tres raons: perquè els seus dos vots no són decisius per aconseguir majories; perquè advoquen pel concurs públic i no volen entrar al "tripijoc de propostes"; i perquè donen suport "en tot moment" les reivindicacions dels treballadors de RTVE, que no s'han mostrat favorables a aquest procés.