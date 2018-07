Picabaralla entre Torrent i Espejo-Saavedra per la moció del 9N

El president del Paralament, Roger Torrent, i el vicepresident segon de la Cambra, José María Espejo-Saavedra (Cs), han mantingut aquest dijous durant el ple una picabaralla d'acord amb la moció que aprovarà aquest mateix dijous transaccionada entre JxCat, ERC i la CUP que demana al Parlament reafirmar-se en la resolució independentista del 9 de novembre del 2015.





El grup parlamentari de Cs ha demanat al president una reunió de la Mesa del Parlament per reconsiderar la transacció de la moció i aquest ha decidit no reunir-la argumentant que tant la moció com les esmenes es tramiten a través de la Mesa, però la transacció d'aquestes esmenes es fa en base a l'acord entre els grups, i la Mesa no té res a considerar.





A l'inici de la sessió, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha recordat que tres membres de la Mesa-dos de Cs i un del PSC- han sol·licitat aquesta reunió, que alguns dels lletrats de la Cambra han recomanat reunir a l'òrgan rector i que el president està "emmordassant" el seu criteri.





El vicepresident segon ha demanat la paraula per esgrimir un article del reglament de la Cambra que exposa que entre les funcions de la Mesa hi ha la de "qualificar, de conformitat amb el Reglament, els escrits i documents d'índole parlamentària, i declarar la seva admissió o inadmissió a tràmit ".





A més, li ha retret haver-se assabentat pels periodistes del Parlament que no pensava reunir la Mesa, al que Torrent ha replicat que s'ha donat resposta per escrit als grups.





Torrent ha insistit que no hi ha tramitació parlamentària de les transaccions a la Mesa, i que mai abans al Parlament s'ha fet de la manera que demana Cs, i Espejo-Saavedra li ha interromput per preguntar: "Entenc que no va a convocar la Mesa ".





El president del Parlament li ha sol·licitat que, si li fa una pregunta, no interrompi i esperi a escoltar la seva resposta.





Torrent li ha reprès recordant-li que qui ordena el ple i demana tranquil·litat és ell i Saavedra li ha contestat: "Sobretot si ho fa bé", cosa que ha provocat aplaudiments a la seva bancada i retrets des de les bancades independentistes.