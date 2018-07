Ara retoca la seva cúpula

El consell d'administració d'ARA ha aprovat l'entrada de l'empresari, Sergi Guillot, com a nou conseller en substitució de David Rodés, en el càrrec des de 2011. Guillot, CEO d'Accés, una companyia especialitzada en comunicació i 'màrqueting', ocupa un els dos butaques que té la família Rodés, per la qual cosa el seu nomenament no respon a cap canvi de l'accionariat. L'altre lloc ho manté, Fernando Rodés, president de l'editora des del 2012.





La cúpula també ha decidit endurir el mur de pagament per accedir als seus continguts. Si abans es podien llegir 10 articles gratis, ara només serà possible accedir a 5. A dia d'avui, el diari compta amb 45.000 subscriptors, si bé encara no ha registrat beneficis des de la seva fundació el 2010.





A la casa encara tenen pendent posar en marxa un projecte llargament desitjat pels accionistes: comptar amb una emissora de ràdio. L'objectiu de les famílies Rodés, Carulla i la resta d'accionistes és comptar en un futur amb una ràdio a Catalunya. Referent a això, el rotatiu ha sondejat les seves possibilitats en el mercat radiofònic en diverses ocasions. Converses informals que mai han arribat a ser negociacions però que han servit a l'editora per prendre la temperatura al negoci de les ones. L'objectiu final, segons el full de ruta traçada a la casa, és convertir-se en un grup multiplataforma, encara que la televisió, és secundària per als accionistes del diari catalanista, per cost i dificultat per rendibilitzar-la.