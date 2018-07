Cs i PSC critiquen TV3 per emetre el documental d'Roures sobre el 20-S

Sessió de control en el Parlament de la CCMA, amb Vicent Sanchis, director de TV3, al centre.





Cs i PSC han criticat aquest divendres l'emissió de '20-S' a TV3 per ser "de part", mentre que el director de la cadena, Vicent Sanchis, ha subratllat que no és de producció pròpia i que hi ha interès informatiu en aquest documental, que aborda la jornada de concentració davant de la Conselleria d'Economia durant un registre.





En la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament, el diputat de Cs, Nacho Martín, l'ha qualificat de "publireportatge per proveir d'instrument de defensa" als presos sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Ha criticat que es vulgui "blanquejar la comissió de delictes" amb un documental -produït i dirigit per Jaume Roures- que dóna la visió d'una banda, i ha qüestionat que es pugui pagar per documental destinat a material de defensa, segons ell.





Sanchis li ha replicat que és una compra a una productora i que, com amb totes les adquisicions, no és el 100% del que es vol, però "cobria de sobres" els mínims per emetre a la cadena pública perquè el considera un document revelador, exhaustiu i que intenta dilucidar incògnites d'una jornada molt controvertida.





El diputat del PSC, David Pérez, ha carregat també contra el documental per ser "de part, amb sola una versió", al que Sanchis ha afirmat que li va semblar interessant emetre.





"BLANQUEJAMENT LA VIOLÈNCIA" DELS CDR





Nacho Martín (Cs) ha acusat Catalunya Ràdio de "blanquejar i normalitzar la violència" dels Comitès de Defensa de la República (CDR), el que el director de l'emissora, Saül Gordillo, ha negat. Martín ha qualificat de "ordres separatistes" als CDR, que, segons ell, en les seves mobilitzacions afecten l'espai públic de forma violenta i assenyalen a persones.





També ha considerat que els CDR "violenten la convivència" i ha criticat que, segons ell, en les emissions de Catalunya Ràdio es els arribi a comparar amb defensors de la llibertat, com Martin Luther King.





Gordillo ha replicat que Catalunya Ràdio tracta als CDR com correspon, i no considera que tinguin un "tracte diferenciat ni elogiador", ja que aquesta no és la voluntat ni la missió de l'emissora.





I ha remarcat que tracten els CDR com un fet noticiable, que no té la impressió que se'ls estigui "blanquejant", i que aquests moviments no es recolzen en els mitjans tradicionals per difondre els seus propis actes.





CUEVILLAS





El socialista David Pérez ha tornat a qüestionar que Jaume Alonso Cuevillas -advocat de Carles Puigdemont- aparegués 2 hores i 44 minuts d'octubre a desembre a TV3, "més que el PSC,

PP i Cs junts ": Sanchis ha dit que Cuevillas ha estat al centre de l'huracà informatiu.





El diputat del PSC ha acusat la CCMA de "fer trampes amb les dades" d'aparició dels partits, davant del que Sanchis ha recordat que són informes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).





Sonia Serra (Cs) ha assegurat que TV3 no va cobrir un acte de pares d'alumnes fills de guàrdies civils però sí mobilitzacions a favor de professors de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), al que Sanchis ha rebatut que sí es va cobrir la mobilització i que es "intenta fer" un mitjà per a tothom.