Diputada de Cs a Sanchís: "Vostè és un independentista radical i director de TV3, que la paguem tots els catalans però només representa els del llaç groc"

La diputada de Cs, Sonia Serra, ha etzibat el director de TV3, Vicent Sanchís que és un "independentista radical" que només representa als catalans del "llaç groc", durant la comissió de control de l'actuació de la Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals.





"Vostè és un independentista radical i director de TV3, que la paguem tots els catalans però només representa els del llaç groc", ha expressat Serra.





En aquest sentit, li ha retret que "cregui que la majoria social de Catalunya és independentista" quan Cs va guanyar les eleccions.





Sobre les mobilitzacions del cas de l'Institut Palau, Serra li ha retret a Sanchís el criteri de TV3, que només va informar de les concentracions a les que van acudir polítics independentistes.





"Els informatius van cobrir les del suport al professorat i no el acte multitudinari en suport als fills de Guàrdies Civils", suposadament assenyalats pels professors del centre. I ha lamentat que aquest dia, però, l'informatiu va fer un reportatge del canell Nancy.





TRACTAMENT INFORMATIU DELS CDR





Per la seva banda, el diputat Nacho Martín li ha recriminat al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el tractament informatiu dels CDR, després que la ràdio pública els hagi presentat com 'defensors de la llibertat i dels drets civils i polítics' quan "en realitat són ordres separatistes".





A més, li ha dit que "no s'ajusten a la realitat amb les seves descripcions" tampoc al comparar-los amb Martin Luther King: "No m'imagino a Luther King impedint una conferència sobre Cervantes".





D'altra banda, sobre la neutralitat i objectivitat del reportatge '20 -S ', Martín ha assegurat que "era un publi-reportatge de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presos per saltar-se la llei", i ha criticat que l'anunci al web del documental deia que 'podia servir com a defensa dels encausats': "No és normal que TV3 serveixi de defensa en un cas judicial i blanquegi la comissió de delictes".





En la seva intervenció, el diputat Martín Barra li ha preguntat al director de TV3 pels informes de l'empresa GFK i ha destacat que la CCMA justifica l'expedient per a la contractació en 2017 "quan la contractació es va fer en 2008", pel que ha alertat que no és un contracte públic sinó "lliure adjudicació o una designació a dit".





"Portem 10 anys pagant a aquesta empresa amb diners de tots els catalans, facin un concurs públic perquè altres empreses puguin optar a aquest contracte", li ha instat.