La Generalitat reactiva la seva estratègia de comunicació a l'estranger

El Govern ha reactivat la seva estratègia de comunicació per a l'estranger, de la mà de Joan Maria Piqué, recentment tornat a fitxar per Quim Torra com a director del Programa Internacional de Comunicació.





Piqué forma part d'un govern a l'ombra que Torra ha elaborat a cop de nomenaments d'experts en Comunicació. Al costat d'ell es troba Jaume Clotet, Josep Rius i Pere Cardús, qui treballarà amb la periodista de TV3, Anna Figuera, cap de premsa del president.





Piqué s'ha posat en contacte de nou amb els corresponsals estrangers a través d'un correu electrònic en què incideix que el full de ruta del nou govern català segueix tenint la proclamació de la independència com a principal protagonista. En el correu també esmenta que a través de les seves funcions es promocionaran l'activitat econòmica, el turisme o la cultura. D'aquesta manera, Joan Maria Piqué torna a les funcions que exercia abans que entrés en vigor l'article 155 i pel qual va ser assenyalat per l'ONG Reporters Sense Fronteres.





L'organització sense ànim de lucre va denunciar Piqué per crear llistes de periodistes afins a la causa independentista i periodistes contraris a aquesta. Abans Piqué va ser el cap de premsa d'Artur Mas, per després convertir-se en el de Puigdemont una vegada que aquest va marxar a Brussel·les.





Piqué s'ha convertit en el principal difusor de la paraula de Puigdemont a Espanya, el que li ha costat algun que altre problema amb els periodistes a causa de les seves sortides de to. Però també ha estat al centre de la polèmica a causa del llibre publicat per la corresponsal de Le Monde Sandrine Morel, 'A l'huracà català'.





Una mirada privilegiada al laberint del Procés, on assenyalava que en el marc d'una reunió informal, un responsable de Comunicació del PdeCAT li va retreure la duresa amb la qual tractava el Procés, al mateix temps que li etzibava que si des de la Generalitat decidissin comprar 2 pàgines de publicitat en el Món a Morel no li quedaria més remei que escriure el que els seus caps li ordenessin. Tot i que no esmenta el nom d'aquest responsable, la persona encarregada de contactar amb els mitjans estrangers en el moment en què té lloc la conversa era Joan Maria Piqué.