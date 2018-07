La Guàrdia Urbana incorpora 106 agents nous

Aquest dijous es va celebrar l'acte de benvinguda de la 90a promoció del cos de la Guàrdia Urbana, que enguany incorporarà 106 nous agents. A l’acte hi va assistir l'alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, així com el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, que gestiona la seguretat “d’una ciutat complexa”, especialment ara, als mesos d’estiu.





Colau s’ha referit al Pla de Xoc de Ciutat Vella com una de les activitats prioritàries que tindran aquests nous agents, la meitat dels quals –56—estaran destinats a aquest districte. Durant el seu parlament, l’alcaldessa també ha destacat l’increment de la presència de dones a la plantilla de la Guàrdia Urbana, que ja arriba al 25%. D’aquests 106 nous agents, 26 són dones.





De la seva banda, el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha explicat que la incorporació de nous agents és una “oportunitat extraordinària” tant per la ciutat com pels propis agents de servir a la ciutadania, i ha posat l’accent, com a reptes immediats per als nous policies, en la prova pilot per a perseguir els furts continuats a la ciutat.





Aquesta promoció correspon a la convocatòria d’agents de la Guàrdia Urbana que es va obrir mitjançant Oferta Pública al 2017. La nota mitjana del Curs de de Formació Bàsica de l’Escola de Policia ha estat de 7'64 sent la nota més alta de 8,53 i la més baixa de 6,72. Per sexe, 26 agents són dones (27%) i 80 homes(73%). L’edat mitjana de la promoció és de 31,78 anys. Els mes joves tenen 24 anys i el més gran, 45.





Amb aquests 106 nous agents, la plantilla de la Guàrdia Urbana arribarà als 2.763 policies. A més, fa un mes, es van examinar els aspirants a 150 noves places d’agents, que està previst que s’incorporin a la plantilla l’any 2019.





ESTRENA D'UNIFORME





Precisament avui, coincidint amb l’acte al Saló de Cent, els agents de la Guàrdia Urbana han estrenat el nou uniforme, adaptat al canvi d’uniformitat que han adoptat totes les policies locals de Catalunya, d’acord amb la normativa aprovada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.