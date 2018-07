La patronal adverteix que pujar els impostos pot "fer fracassar" el pacte salarial

El president de la CEOE, Joan Rosell, i el de Cepime, Antonio Garamendi, han advertit aquest dimarts que si el Govern central puja els impostos a les empreses, podrà "fer fracassar" la pujada dels salaris pactada amb els sindicats.





Així ho han assenyalat els representants de les dues patronals després de la reunió que han mantingut amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio.





"Les empreses tenen els seus costos i un increment d'aquests pot fer fracassar l'element d'augment dels salaris", ha ressaltat Garamendi, després d'insistir que "si les empreses han de pagar, per una banda, no podran pagar per un altre".





"Demanem tranquil·litat i molt estudi en el sentit de l'augment de les càrregues fiscals o d'un altre tipus, perquè afectaran de forma medul·lar a les empreses", ha ressaltat el president de la patronal de la petita i mitjana empresa.





No obstant això, Rosell ha assenyalat que la patronal no ha utilitzat durant aquesta reunió la paraula "rebuig" respecte a la creació de noves figures impositives.





Així, el president de la CEOE ha assenyalat que a la reunió s'ha posat a sobre de la taula que la tributació empresarial és semblant a l'europea, i ha assenyalat que "aquesta és la línia d'impostos que han de tenir les empreses a Espanya".





L'OPINIÓ DELS SINDICATS





Per la seva banda, els representants sindicals de CCOO, Unai Sordo, i d'UGT, Pepe Álvarez, han ressaltat que "no és bo lligar una cosa amb l'altra". Per Sordo, el problema impositiu a Espanya cal abordar-lo des d'un punt de vista integral, "sense descartar mesures que millorin la recaptació".





Així, ha ressaltat que Espanya té gairebé vuit punts menys de recaptació fiscal que el conjunt de la Unió Europea. "Els representants dels empresaris poden dir el que considerin, però aquest país o millora els seus índexs de ecaudación fiscal o no podrà fer freni les polítiques que necessita", ha postil·lat Sordo.





Per la seva banda, sobre aquest aspecte, Álvarez ha instat el Govern central a que lluiti contra el frau fiscal, perquè és "un dels grans problemes" pels quals travessa Espanya. "Em sembla poc seriós el plantejar una situació d'aquestes característiques", ha afirmat Álvarez després de conèixer les declaracions de la patronal.





"Acabem de signar un acord, cal complir-lo i no hi ha cap element que pugui fer que es trenqui l'acord que hem signat i menys la política que pugui anunciar un Govern central en un moment determinat", ha ressaltat el líder d i UGT.