Felipe González publica el seu arxiu personal de manuscrits, documents i fotografies

L'expresident del Govern central Felipe González ha fet públic aquest dijous el seu arxiu personal de manuscrits, documents i fotografies de tota la seva trajectòria, a través d'un gestor documental web creat pel patronat de la Fundació que porta el seu nom, en col·laboració de la Fundació Telefónica , dins del projecte que han batejat 'Memòria Cívica' .





"Aquest projecte honra el llegat d'una època i d'una generació", ha resumit la filla de l'expresident i secretària del patronat, María González, principal impulsora d'aquesta iniciativa, i qui s'ha encarregat de presentar l'arxiu, al costat de la directora de la Fundació, Rocío Martínez-Sampere, l'exministre i vicepresident de la Fundació, José María Maravall, i el president de Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón.





Qui no ha pres la paraula ha estat el mateix Felipe González, a excepció d'unes breus declaracions que ha realitzat a preguntes dels mitjans de comunicació que esperaven la seva arribada, que ha realitzat caminant amb un bastó.





Una de les anotacions de González recollides a l'arxiu.





"CONTRACULTURA"





"Avui només vull dir que el que estem fent és contracultural. És la moda d'esborrar els tuits, i jo estic contraculturalmente publicant el que era semblant als tuits", ha afirmat l'expresident, abans que comencés l'acte.





Felipe González amb Willy Brandt i Txiqui Benegas.





Un cop a l'auditori de l'Espai Fundació Telefónica, González s'ha assegut a la primera fila del públic, on l'esperaven ia alguns dels seus exministres com Alfredo Pérez Rubalcaba i Javier Solana, i exidirigentes socialistes com José Bono, Elena Valenciano o Trinidad Jiménez.





Ja durant la presentació, la directora de la Fundació, Rocío Martínez-Sampere, ha explicat que des d'aquest dijous estaran a disposició de tot el que vulgui, a través del web de la Fundació, gairebé 3.000 documents, dels quals, gairebé dos centenars són textos i quaderns manuscrits, i que representen només una part de la totalitat de l'arxiu, que aniran completant a mesura que sigui possible.









"Això és una cosa única i inèdit a Espanya, que ens equipara amb altres països del nostre entorn, que és obrir al públic i posar a disposició els papers d'un expresident, l'expresident Felipe González. A més, és una iniciativa pionera, perquè ho anem a fer per a tothom igual ", ha destacat Martínez-Sampere en declaracions als periodistes abans de començar la presentació.