Tot apunta que aquest estiu l'aeroport de Barcelona tornarà a ser un caos de grans dimensions i que la seva imatge pot rebre un altre gran cop. A les vagues de Ryanair i el personal de terra d'Ibèria Barcelona, s'ha sumat l'anunci de l'atur del serveis de terra (equipatges, facturació, càrrega i descàrrega) en tots els aeroports d'Espanya a partir del proper 29 de juliol.





CCOO , UGT i USO han anunciat que s'han trencat les negociacions que porten produint-se en els últims tres anys i ja han sol·licitat la intervenció del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA).





Les raons que esgrimeixen els representants dels treballadors és que les empreses s'han negat a palicar l'últim conveni collectiu del sector del handling que fa referència als increments salarials, la durada de la jornada laboral, els complements al sou, els torns de descans entre jornades i el pagament d'hores extraordinàries, així com mesurades de conciliació familiar i progressió professional.





Si no s'aconsegueix un acuedo, tan sols en l'aeroport de Barcelona estarien cridats a la vaga prop de 4.500 empleats, han informat els sindicats.





Jorge Gómez, coordinador del sector aeri de CC.OO. Catalunya, ha informat a Catalunyapress que encara que parlar de vaga és precipitar-se, sí hi ha un desacord clar amb la patronal amb les quals porten "dos anys i mitjà negociant el quatre conveni del handling".





El que suposa, recorda, que "en tot aquest període no s'ha produït cap increment de sou, ni s'han ajustat els mecanismes subrogatorios ni les condicions laborals", que són els tres eixos bàsics de la negociació.





Gómez espera que una vegada signat el preavís de conflicte a nivell estatal i demanat una reunió amb AVENC, esperen poder asseure's a negociar i no haver de provocar el collapse en tots els aeroports espanyols. Però adverteix que "si la voluntat de la patronal segueix sent la mateixa" no tindran "més remei que anar a la vaga", com ja van fer en 2011.