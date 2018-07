El Govern central no reformarà el delicte de rebel·lió encara que Sánchez ho va proposar quan liderava l'oposició

El Govern central ha afirmat aquest divendres que "no és procedent ni està decidit" cap projecte per reformar el Codi Penal amb vista a actualitzar el delicte de rebel·lió perquè, com va proposar Pedro Sánchez sent líder de l'oposició, deixi d'estar tan estretament lligat a una situació similar a la d'un alçament militar.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de l'Executiu i ministra d'Educació, Isabel Celáa, ha contestat, després de ser preguntada si el Govern central posarà en marxa aquesta iniciativa que va plantejar en el seu moment Sánchez, que aquest assumpte no s'havia tractat en la reunió d'aquest divendres. "No procedeix ni està determinat ni decidit", ha afegit.





Fa unes setmanes, però, la titular de Justícia, Dolores Delgado, contestava al Congrés precisament a una pregunta del PP sobre si l'Executiu mantenia la proposta de Sánchez d'actualitzar el delicte de rebel·lió. I la resposta de Delgado va ser que el nou Govern central feia seva la iniciativa del secretari general del PSOE de canviar la tipificació del delicte de rebel·lió per adaptar-lo a les "noves situacions" i "actors".





Delgado va defensar la necessitat de realitzar un "debat assossegat" on s'arribi al "màxim dels consensos" per afrontar les "noves situacions, fins i tot nous actors" que poden aparèixer en relació al delicte de rebel·lió. Va recordar que aquest delicte té el seu origen "en una llei de 1900" i que es va introduir al Codi Penal el 1928 com a traïció.





El tipus penal que es coneix actualment es va contemplar en 1932 i fins a l'actualitat s'ha mantingut amb uns "contorns d'alçament militar, de cop militar i amb un element que és la violència", va explicar.