El Govern central promet recuperació de competències i infraestructures per a Catalunya

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha afirmat aquest divendres que el Govern central del PSOE es posarà a treballar perquè en els següents pressupostos s'incloguin infraestructures necessàries per a Catalunya.





En declaracions a la premsa abans de la seva intervenció a la Tribuna Política que organitza l'Agrupació del PSC de Mataró, Batet ha subratllat la feina dels ajuntaments, i ha defensat la seva acció de proximitat.





"Són imprescindibles per a la cohesió social, la integració i la igualtat d'oportunitats", i ha apostat també per recuperar les competències que van perdre durant l'anterior mandat del PP, i també ha subratllat que el seu objectiu és que el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA ) no es converteixi en un sistema de finançament habitual per a Catalunya.





Aquest dijous el Govern va reclamar a l'Executiu espanyol relaxar l'objectiu de reducció del dèficit públic de les Comunitats Autònomes per a 2019 del 0,1 al 0,4% i aixecar el control reforçat que existeix des de 2015 sobre els pagaments que rep Catalunya del FLA.





Així ho va traslladar el vicepresident, Pere Aragonès, a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la reunió que han mantingut després d'una primera trobada entre Aragonès i la vicepresidenta Carmen Calvo.





Montero, segons el representant català, es va comprometre a estudiar les dues peticions, que es veuran en detall en la comissió bilateral sobre assumptes econòmics i fiscals que existeix entre l'Estat i la Generalitat, i que els dos governs s'han compromès a reactivar.





Aquesta comissió la presidirà Aragonès, per part catalana, i el Consell de Ministres ha designat aquest divendres als representants del Govern en aquesta comissió, que estarà presidida per Batet. Al costat de la ministra, formaran part d'aquest òrgan quatre secretaris d'Estat i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.