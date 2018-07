Els nadons que mengen sòlids abans dels sis mesos dormen més temps i no es desperten tant

Les autoritats recomanen lactància exclusiva fins als sis mesos





Els nadons als quals s'introdueix en la dieta els aliments sòlids de forma primerenca dormen més temps, es desperten menys sovint a la nit i pateixen menys problemes seriosos de son que els que van alletar exclusivament durant els primers sis mesos de vida. Les autoritats sanitàries, però, mantenen la recomanació de la lactància exclusiva fins a la primera meitat del primer any.





Una investigació realitzada pel King 's College i la St. George' s University de Londres (Regne Unit) i publicada a 'JAMA Pediatrics' revela que, tot i que el consell oficial és que les mares han de tractar d'alletar exclusivament als seus nadons fins al voltant dels sis mesos d'edat, el 75% de les mares britàniques introdueixen sòlids abans dels cinc mesos.





La guia actual del Servei Nacional de Salut del Regne Unit (NHS, per les sigles en anglès) assenyala que començar amb els aliments sòlids no farà que els nadons dormin més durant la nit i aconsella que se'ls comenci a introduïts els sòlids quan estiguin preparats per a això.





L'estudi es va realitzar entre gener de 2008 i agost de 2015 sobre a 1.303 nens de tres mesos alimentats exclusivament amb llet materna d'Anglaterra i Gal·les que es van dividir en dos grups. Un grup va seguir els consells d'alimentació infantil estàndard i se'ls va encoratjar a alletar exclusivament durant al voltant de sis mesos. Al segon grup, mentre continuava alletant, se'ls va demanar que introduïssin aliments sòlids en la dieta dels seus nadons a partir dels tres mesos.





L'estudi va trobar que els nadons del grup que van prendre sòlids abans van dormir més temps i es van despertar amb menys freqüència que els nadons que van seguir el consell estàndard d'alletar exclusivament fins al voltant dels sis mesos d'edat.





Les diferències entre els dos grups van arribar a un màxim de sis mesos, el grup d'introducció primerenca va dormir durant un quart d'hora (16,6 minuts) més per nit (gairebé 2 hores més a la setmana) i la seva freqüència de vigília nocturna va disminuir des de poc més de dues vegades per nit a 1,74.





L'autor principal de l'estudi, el professor Gideon Lack, del King 's College de Londres, ha assegurat que "els resultats d'aquesta investigació donen suport l'opinió parental difosa que la introducció primerenca de sòlids millora el son. Si bé l'orientació oficial és que començar amb els aliments sòlids no farà que els nadons dormin més durant la nit, aquest estudi suggereix que aquest consell ha de ser reexaminat a la llum de l'evidència que hem reunit", postil·la.





Per la seva banda, el coautor principal, el doctor Michael Perkin, de St George 's University de Londres, admet que "és una creença comuna entre les mares que la introducció primerenca de sòlids ajudarà els nadons a dormir millor, i el nostre estudi dóna suport això. Trobem un augment petit però significatiu en la durada del son i una vigília nocturna menys freqüent. Atès que el son infantil afecta directament la qualitat de vida dels pares, fins i tot una petita millora pot tenir beneficis importants".