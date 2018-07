Pablo Iglesias ha decidit cessar Teresa Rodríguez i la seva executiva andalusa encara que guanyi les primàries

Teresa Rodríguez i Pablo Iglesias en un acte electoral de Podem (Europa Press)





Aquest dilluns es coneixeran els resultats de les primàries de Podem Andalusia, en què es tria el cap de llista del partit per a les autonòmiques, que disputen Teresa Rodríguez i Isabel Franco. No obstant això i al marge del resultat, l'executiva de Madrid ja ha decidit el relleu de Rodríguez de la direcció andalusa.





Segons revela aquest diumenge 'El Confidencial Digital', la fractura entre les executives de Madrid i d'Andalusia és absoluta, i les coses, lluny de relaxar tenint en compte la celebració de les primàries, s'han complicat més, després que la secretària regional hagi decidit situar a càrrecs de la seva màxima confiança al capdavant de "Marea Andalusa", el partit que va registrar a esquena de Madrid.





Aquesta circumstància, unida al judici que té pendent per irregularitats en l'Assemblea Ciutadana en la que va ser ratificada en el càrrec, fa dos anys, ha provocat que des de l'equip de Pablo Iglesias hagin dit "prou".





LES PRIMÀRIES COM XANTATGE





Ningú de la direcció nacional defensa ia la continuïtat de Teresa Rodríguez al capdavant del partit, fins i tot, en el cas que guanyés les primàries. La mateixa dirigent regional d'Podem ha assegurat que, si ella no resulta triada per la militància candidata a les autonòmiques, dimitirà del seu càrrec. Un plantejament que la direcció de Madrid interpreta com un xantatge i, per això, l'acusa de buscar suports a la desesperada, conscient que pot perdre enfront de Isabel Franco.





No obstant això, l'entorn de Pablo Iglesias ja té dissenyat un pla d'acció contra Teresa Rodríguez davant una possible victòria i per si es manté en el càrrec després de les primàries. Així, segons El Confidencial Digital, tenint en compte la creació, per part de Rodríguez, d'un nou partital marge de Podem, i el "transvasament" de càrrecs a aquesta formació, "l'única solució possible és la dissolució de l'actual executiva i la formació d'una comissió gestora ".





OPERACIÓ CATALUNYA





Tot indica que l'equip de Pablo Iglesias vol repetir, a Andalusia, la mateixa intervenció que va protagonitzar a Catalunya l'any passat, quan va cessar de manera fulminant al llavors líder regional, Albano Dante Fachín, després que aquest s'allunyés d'En Comú i comencés a estendre ponts amb els independentistes. L'executiva nacional va convocar una Assemblea Ciutadana per succeir-li, en què va ser elegit Xavier Domènech.





La situació és molt similar a Andalusia i, guanyi qui guanyi les primàries, "cal prendre decisions ja" per evitar que la Teresa Rodríguez es mantingui al capdavant del partit, expliquen en Podem.





L'executiva nacional que té de termini fins al 19 de setembre per dur a terme aquests canvis. Per a aquesta data està fixat el judici contra Rodríguez que s'havia d'haver celebrat aquest dimarts, i que s'ha posposat després que l'equip de Pablo Iglesias es comprometés amb els denunciants a cessar a Rodríguez abans de la vista oral.





En les converses mantingudes abans de demanar l'ajornament del judici, membres de l'executiva nacional d'Podem reconèixer, en un primer instant, que la líder regional els havia amagat l'existència d'aquesta denúncia. Després, es van ratificar en la seva decisió de fulminar-la al capdavant del partit el més aviat possible.