La incubadora europea de tecnologia 3D arrenca a Barcelona amb una convocatòria empresarial

Pere Navarro i Ramón Pastor lideren el projecte de tecnologia 3D





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, ha visitat aquest dissabte el centre tecnològic Leitat i s'ha reunit amb el president del IAM3D HUB, Ramon Pastor, per preparar la propera entrada en funcionament de la incubadora europea de tecnologia 3D de la Zona Franca de Barcelona.





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Leitat han obert la convocatòria per a empreses i start-ups interessades a participar en la primera Incubadora europea d'Alta Tecnologia en Impressió 3D que s'instal·larà a la Zona Franca de Barcelona. La iniciativa compta amb finançament de fons FEDER de la Unió Europea a través de la Fundació INCYDE.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha visitat la seu de la Fundació Leitat, que acull les instal·lacions de l'International Advanced Manufacturing 3D Hub - IAM 3D HUB, on ha pogut compartir amb l'equip científic tecnològic del Hub els reptes que aquesta nova tecnologia suposarà en l'Economia 4.0.





El centre D-Factory Incubator, amb capacitat per prestar serveis simultàniament a entre 25 i 30 iniciatives vinculades amb la impressió 3D, incubarà projectes de manufactura additiva d'aquelles empreses seleccionades entre les que acudeixin a la present convocatòria.





Els projectes empresarials que vulguin accedir als laboratoris d'impressió 3D, a personal qualificat, a serveis de formació, innovació i suport a la comercialització, ia espais d'incubació poden presentar les seves propostes des del proper 20 de juliol fins al proper 31 d'octubre consultant les bases que es troben al web www.dfactorybcn.org.





La D-Factory incubator, liderada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha signat un memoràndum of understanding amb el IAM 3D HUB, representat per Ramon Pastor, President del mateix i Vicepresident i director general d'HP, per a la dinamització i impuls de aquesta incubadora.





UNA APOSTA ÚNICA A EUROPA





El D-Factory Incubator ocuparà 600 m2 a espais d'oficines, coworking, àrea de formació i laboratoris equipats amb impressores 3D d'última generació en l'edifici seu del Consorci al Polígon Industrial de la Zona Franca (Av. Parc Logístic 2- 10. Aturada Parc Logístic de la línia 9 Sud del Metro). La inversió necessària per a l'adequació de les instal·lacions, la compra d'equipament i la prestació dels serveis descrits ascendeix a 2,9 milions d'euros, amb dotació al 50% de fons europeus FEDER.





La incubadora pretén contribuir a dinamitzar la transformació productiva de les petites i mitjanes empreses cap a l'entorn de la indústria 4.0 de manera que, alineadament als objectius de l'Estratègia UE2020 i Horitzó 2020, permetrà promoure la cooperació interregional, així com la col·laboració entre els agents del sector públic i les empreses, tant a nivell nacional com internacional.





En concret, els serveis que prestarà la incubadora estan relacionats amb el desenvolupament d'iniciatives empresarials, impressió 3D, prestació de serveis tecnològics, d'innovació, de suport a la comercialització i internacionalització dels projectes, i de certificació, validació i testing, entre d'altres .





CONVOCATÒRIA DES DEL 20 DE JULIOL AL 31 D'OCTUBRE





La convocatòria podrà descarregar-se en www.dfactorybcn.org juntament amb els formularis de sol·licitud, els requisits de participació, els criteris d'avaluació i la documentació requerida als sol·licitants. Les propostes s'hauran d'enviar al correu proposals@dfactorybcn.org abans del proper 31 d'octubre. Qualsevol dubte sobre el procés podrà resoldre en el correu de contacte info@dfactory.org.





Aquelles propostes que compleixin els criteris d'avaluació seran revisades per un equip amb caràcter tècnic / empresarial que valorarà els aspectes reflectits en la convocatòria. Els resultats es comunicaran a partir del proper 19 novembre i acte seguit es procedirà a la signatura de contracte. Les empreses seleccionades podran establir les seves unitats de desenvolupament en les dependències de la incubadora i gaudir dels serveis proposats per la D-Factory.