Aquestes cases impreses en 3D volen revolucionar la indústria de la construcció

Representació artística del Project Milestone, que construirà cinc cases de formigó impreses en 3D / Houben + Van Mierlo Architects





A la ciutat holandesa d'Eindhoven, enginyers, contractistes i arquitectes han unit les seves forces per crear un dels primers projectes d'habitatges impreses en 3D del món.





Conegut com el Projecte Milestone , la iniciativa utilitzarà una enorme impressora 3D per fabricar cinc cases de formigó en una zona boscosa prop de l'aeroport de la ciutat.





Els plans contemplen la construcció de la primera casa, un habitatge de tres dormitoris de poc més de més de 300 metres quadrats, que s'acabarà a mitjans de 2019, encara que tota la iniciativa portarà cinc anys per completar-la perquè la tecnologia encara s'està perfeccionant.





El projecte s'està duent a terme enmig d'una escassetat de paletes als Països Baixos, destaca la ' CNN ' Rudy van Gurp, gerent de projectes de Van Wijnen, l'empresa constructora que supervisa el projecte.





Però l'objectiu principal serà mostrar com la impressió en 3D pot reduir els costos i els residus de formigó (i així reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades a la producció de ciment , el principal ingredient del formigó).





"Em sento emocionat", diu van Gurp a 'NBC News MACH'. "Estem reinventant alguns detalls en la indústria de béns arrels, i se sent com el començament d'una revolució tecnològica en aquesta indústria."





La impressora 3D de la Universitat Tecnològica d'Eindhoven, que imprimeix formigó per a un projecte de construcció de ponts





La impressora robòtica utilitzada per crear les cases seguirà els plànols arquitectònics per a col·locar capes d'una barreja especial de formigó. El sostre i les parets de la primera casa es fabricaran fora de l'obra i després es portaran per al seu acoblament.





Un cop perfeccionada la tecnologia, hauria de ser possible imprimir tota una casa al lloc.





Detall de la impressora de formigó 3D





Les representacions de les cases projectades mostren estructures d'aspecte futurista amb formes curvilínies i finestres i portes rectangulars. Els dissenys tenen la intenció de mostrar la versatilitat de la impressora, incloent la capacitat de crear formes inusuals que són difícils de fer amb mètodes de construcció convencionals, assenyala van Gurp.





Però, realment la impressió en 3D revolucionarà el sector de la construcció?





Carlo Ratti, arquitecte i professor de tecnologies urbanes i planificació a l'Institut Tecnològic de Massachusetts, diu que si bé creu que la fabricació digital revolucionarà la construcció, és poc probable que la impressió en 3D en formigó sigui la clau.





"Tot i això, és positiu que estiguem veient una miríada d'experiments en impressió de formigó -Project Milestone és un d'ells- que seran útils per a perfeccionar la tècnica".





Les curioses formes de les cases mostren la capacitat de la impressora 3D per crear gairebé qualsevol disseny / Houben + Van Mierlo Architects





El projecte certament sembla haver captat l'atenció de la gent que busca un lloc per viure. Una setmana després de la publicació de les imatges, van Gurp destaca que 20 famílies havien sol·licitat llogar la primera casa.