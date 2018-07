Teresa Rodríguez arrasa a les primàries de Podem Andalusia

La coordinadora general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, ha guanyat les primàries de Podem Andalusia per elegir la candidata a la presidència de la Junta d'Andalusia amb un total del 75 per cent dels vots d'entre més dels 11.000 inscrits que han participat en el procés.





En un comunicat, Podem ha informat que, per la seva banda, la candidata Isabel Franco ha tret un 22%, mentre que la candidata Leticia García ha aconseguit un 3%.





En aquest sentit, el projecte polític de Teresa Rodríguez de confluència amb Esquerra Unida, Primavera Andalusa i Esquerra Andalusista, amb l'aspiració de sumar al màxim nombre d'organitzacions i persones que volen un canvi per a Andalusia, es veu "recolzat majoritàriament per la militància" .





Així mateix, des de la formació han celebrat que "des d'Andalusia s'hagi liderat el procés més democràtic portat fins a la data en Podem" atès que s'ha utilitzat el sistema de votació Dowdall, "el més garantista per respectar a les minories i la pluralitat", on cap de les candidatures podrà ocupar més del 60 per cent del total de les llistes.





A més, per primera vegada els candidats han estat elegits des dels seus territoris, amb circumscripció provincial, "totalment nou" en Podem. Així mateix, s'ha recuperat l'auditoria externa, perquè el procés es portés amb les "màximes garanties democràtiques possibles".





Segons les primeres dades, en totes les províncies Rodríguez obté els llocs de sortida, els números dos a Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Màlaga i Sevilla i els tres a Cadis, Còrdova, Huelva, Jaén, Màlaga i Sevilla.