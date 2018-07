L'aeroport del Prat, el primer en retards a Espanya

Per segon mes consecutiu, l'aeroport de Barcelona-El Prat apareix com la instal·lació amb més retards acumulats com a conseqüència de problemes vinculats amb el control deficient del trànsit aeri.





Segons dades d'Eurocontrol, els retards doblen als registrats l'any passat en les mateixes dates, juliol i agost de 2017, passant de registrar 736 minuts a un total de 2348 al juny d'aquest any.





Eurocontrol és rotunda en les seves afirmacions: Prat "és el pitjor aeroport a tota la xarxa pel que fa a retards a causa del control del trànsit aeri (ATC)".