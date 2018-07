Sánchez proposa al separatisme pactar un nou Estatut

Pedro Sánchez va detallar aquest dimarts el seu programa de govern al Congrés dels Diputats. Però durant la seva intervenció, es va colar una proposta que ha passat gairebé inadvertida entre la resta de grups parlamentaris.





En la resposta del president de Govern al portaveu d'ERC, Joan Tardà, Sánchez ha afirmat que "Catalunya té un Estatut que no va votar i la crisi a Catalunya només es resoldrà votant". A continuació, el president va aclarir que "el que nosaltres volem votar és un acord, però vostès pretenen votar una ruptura".





Per la seva banda, Tardà va respondre que "si no hi ha trampes, avançarem", però no sembla que ni ERC ni PDeCat assumissin del tot la importància de les paraules de Sánchez. Veurem en què queda aquest nou intent d'apaivagament amb el separatisme.