Cisma en el separatisme: JxCat carrega contra Torrent i ERC els acusa de "mentir de manera descarada"

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol.





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha acusat JxCat de "mentir de manera descarada" en afirmar que havien arribat a un acord per substituir tots els diputats suspesos pel Tribunal Suprem excepte a l'expresident Carles Puigdemont.





"Hi ha una majoria independentista que avui passa per un moment difícil, i avui hi ha decepció en veure que JxCat mentia", ha expressat en una roda de premsa, tot i que s'ha conjurat per recosir la confiança que assegura que avui s'ha trencat.





Ha titllat d'intolerable que utilitzin aquest argument per traslladar a l'opinió pública una discrepància que el portaveu d'ERC assegura que està en el si de JxCat: "Si tenen un cap de setmana difícil no és el nostre problema ni s'ho podem resoldre", ha dit en referència al Congrés que celebrarà el PDeCAT per escollir la seva nova executiva i el seu full de ruta.





"Avui teníem una proposta que permetia preservar els drets d'aquests diputats, que mantenia la majoria independentista, que era reversible, que evitava l'objectiu de Llarena d'alterar majories, que preservava els drets de Puigdemont i li permetia ser investit a Catalunya. I un part de JxCat s'ha oposat", ha retret amb duresa.





Sabrià ha recordat que el desacord entre JxCat s'ha escenificat en la votació de la Taula de rebutjar la proposta de Torrent de seguir el consell dels lletrats de la Cambra i substituir temporalment als diputats suspesos per altres diputats sense retirar l'acta.





"LÍNIA VERMELLÍSSIMA"





Per la seva banda, el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha assegurat que el seu grup mai acceptarà la suspensió o la substitució com a diputat de Carles Puigdemont tot i la resolució del Tribunal Suprem i ha assegurat que aquesta és una "línia vermellíssima".





Batet ha lamentat que hi havia un acord tancat al més alt nivell amb ERC per diferenciar a Puigdemont de la resta de diputats en presó preventiva de manera que aquests últims fossin substituïts però no així l'expresident.





El portaveu adjunt, Eduard Pujol, ha criticat al president del Parlament, Roger Torrent, perquè considera que s'ha saltat dit pacte en posar sobre la taula un únic acord per a tots els processats en el qual es proposava substituir però sense que perdessin l'acta.





Així, li ha retret que hagi prioritzat un acord amb el PSC i ha reclamat al president de la cambra que aclareixi si "defensa la dignitat dels diputats del Parlament o blanqueja el PSC del 155".