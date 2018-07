Nissan trenca la negociació del conveni col·lectiu i posa contra les cordes als seus treballadors

La plantilla de Nissan no ha arribat a un acord amb l'empresa sobre la prorroga del seu conveni col·lectiu, que tenia vigència fins el març passat, en la sisena reunió que han mantingut les dues parts aquest dijous.





Fonts sindicals han explicat que esperaven que la direcció plantejarà noves opcions però que s'ha ratificat en la seva última proposta d'increment salarial, que consisteix en un augment del 0,6% en la part fixa i del 0,5% en la no consolidable, mentre que aquestes han exposat que els treballadors es "segueixen mantenint" en la seva proposta d'una pujada del 1,5% i una clàusula de revisió a final d'any.





Aquestes fonts han indicat que la companyia els ha comunicat que no canviaran la seva proposta i que "o ho accepten o no hi ha més", pel que han raonat que han entès que es trenquen les negociacions.





Han avançat que, si no es pot arribar a una prorroga sobre el passat conveni col·lectiu, optaran per començar les negociacions amb Nissan per definir un nou després de les vacances, al setembre.





Per la seva banda, l'empresa ha lamentat en un comunicat que no s'hagi arribat a un acord de pròrroga del conveni, ja que han defensat que la seva proposta garanteix un "increment salarial per a tots els empleats".





Ha ressaltat que segueix apostant pel "diàleg obert i en positiu, en interès dels seus empleats", i que, a més, continua amb la gestió del pla de baixes.