Rivera augura l'auge del nacionalisme català davant la debilitat del Govern Sánchez

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha vaticinat que el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident, Carles Puigdemont, "es vindran a dalt" la propera tardor quan vegin al Govern "feble que no actua", "ho estan fent , estan traient profit ".





"Els nacionalismes per naturalesa són insaciables, o estàs amb mi o el contrari", ha dit Rivera aquest dissabte i ha apostat per "guanyar-los" defensant la "igualtat i la llibertat dels espanyols".





A Alacant, on ha participat al Campus Jove que les joventuts del partit 'taronja' celebren aquest cap de setmana, Rivera ha sostingut que és "molt millor la llibertat que la imposició" i ha rebutjat "el camí de l'apaivagament" i "donar alguna cosa a veure si en uns mesos es tranquil·litzen ".





Així, ha considerat que Ciutadans serà qui hagi de donar "la batalla" al nacionalisme perquè ja van guanyar les autonòmiques a Catalunya i perquè, ha opinat, que el PSOE "no ho va a fer" ja que està donant "totes les facilitats del món "i està" donant més eines "i, per la seva banda, el PP" està dividit "i" Espanya no necessita tornar al passat de Mariano Rajoy ".





"El futur és un partit net, unit, nou i amb futur que doni la batalla. Vaticinar que ens tocarà fer aquest paper, perquè ni els conservadors ni els socialistes estan en condicions", ha mantingut.





A més, ha apuntat que l'exvicepresident del Govern, Alfonso Guerra, ja ha recordat aquesta setmana al president, Pedro Sánchez, que "el apaivagament no funciona", i ha considerat que "tant de bo que hi hagi més socialistes que diguessin això".





Per Rivera, seria "més còmode pensar que amb més competències i més diners els problemes se solucionen", però ha contraposat que els nacionalistes parlen en terme de "tot o res, o amb mi o contra mi". "Anem a guanyar-los amb idees, llibertat i igualtat entre espanyols", ha defensat.





ELECCIONS GENERALS COM ABANS





Davant d'això, Albert Rivera ha assegurat que la qüestió catalana és un "tema europeu" i ha situat la necessitat de "claredat" en matèria de cooperació judicial.





Davant la resolució de l'euroordre contra Carles Puigdemont, "altres, proposen suprimir Schengen i tancar fronteres", ha prosseguit i ha contraposat que "la solució és exigir unió i cooperació" i "això és el que no estem fent".





Per això, ha reclamat eleccions generals perquè hi hagi un Govern amb "credibilitat".

"Fins que no hi hagi eleccions serà difícil que tingui credibilitat per fer coses", ha manifestat.





Rivera ha presentat així un el projecte de Ciutadans, basat en el lliure comerç, l'europeisme i els valors. Factors per lluitar contra el 'populisme' que necessita una Espanya que "no funcioni". "Per això Ciutadans ha de ser l'alternativa al 'populisme' i al nacionalisme. Si som capaços de tenir projecte i governar Espanya, van a tenir un govern ferm i amb valors", ha plantejat.





"Cal un projecte que una a uns amb altres" perquè "el repte és unir" atès que "dividir és fàcil". "Ara el difícil és unir gent diversa", ha incidit.





MODERNITZAR L'ESTAT





Rivera ha comentat que el projecte de Ciutadans passa per realitzar una sèrie de reformes de calat per a la modernització de l'Estat per donar respostes que "no poden donar els conservadors i els socialistes, amb ideologies obsoletes".





Ha apostat pel lliure comerç davant dels que posen "traves a la llibertat", mitjançant l'establiment d'aranzels als productes; així com per la creació d'espais de formació i laboral amb Llatinoamèrica, "estrenyent llaços" i aprofitant la llengua "comuna".





A més, ha parlat de la necessitat d'aplicar reformes en matèria educativa, sanitària, en l'elecció del president de Televisió Espanyola, en l'administració o en la Justícia.





SUPRIMIR DIPUTACIONS I SENAT





El líder de Ciutadans ha insistit en la necessitat d'una reforma de la Constitució i en aquest sentit, ha dit: "Tant me fa si són aforaments o aforamientas, s'han de suprimir". Respecte d'això ha atribuït al PSOE que el seu model de reforma constitucional passa per "duplicar el llenguatge; és la gran reforma del senyor Pedro Sánchez".





Així mateix, ha afegit la necessitat de suprimir les diputacions i el Senat i ha assenyalat que el model econòmic passa pel coneixement i no pel totxo, "un model modern laboral flexible i garantista, sobretot per als joves", ha indicat.





Finalment, ha opinat que el que "inventin altres per al segle XXI" i ha defensat que "hem d'inventar nosaltres", pel que ha proposat un "compromís estatal" per l'I + D + i per treure a Espanya de " la cua ".





"Per què no podem ser el pol d'innovació europeu", s'ha qüestionat i ha detallat que Espanya compta amb els factors per això amb gent jove amb ganes de treballar, amb regulació europea i seguretat jurídica i connectats amb l'Atlàntic i la Mediterrània.





COMPLIMENT ÍNTEGRE DE PENES PER ALS ETARRES





Finalment, Albert Rivera ha acceptat preguntes dels assistents i, a una d'elles, ha exposat que Ciutadans està en contra dels "privilegis" als membres d'ETA empresonats.





"Compliment íntegre de les penes", ha exigit al Govern de Pedro Sánchez i ha alertat que tant el PNB com Bildu "que són socis de Sánchez, per donar-li suport els pressupostos, per donar-li suport lleis, dedazos a Televisió Espanyola, a canvi li demanin privilegis o excarceracions ".





"No només hi ha d'haver privilegis sinó exigències", ha afirmat sobre els 300 assassinats encara per resoldre. Així, per oferir privilegis als empresonats, Rivera ha exigit que primer es demani perdó i col·laborin amb la Justícia, "sense demanar perdó no hi ha res a parlar" ha dit.