El virus de l'hepatitis C pot eradicar-se a les presons segons un programa desenvolupat a El Dueso

Centre Penitencario del Dueso, a Cantabri (Europa Press)





L'eradicació del virus de l'hepatitis C a les presons "és factible". Aquesta és la principal conclusió que es desprèn dels resultats del programa 'JailFree-C' desenvolupat des de l'any 2015 pel Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla al penal del Dueso (Cantàbria) per eliminar aquesta malaltia en els centres penitenciaris.





Liderat pel doctor Javier Crespo, el programa 'JailFree-C' ha demostrat també que una estratègia sostinguda i universal de testar i tractar en una presó condueix a l'eradicació de l'hepatitis C i evita l'aparició de nous casos. També ha destacat l'ús de la telemedicina afavoreix la implementació d'aquesta estratègia.





Aquests resultats inicials han estat publicats a la prestigiosa revista 'American Journal of Gastroenterology' a través d'un treball titulat 'L'eradicació del microambient de l'hepatitis C: un nou paradigma de tractament', informa el Govern de Cantàbria en un comunicat.





Segons el doctor Crespo, l'eliminació del virus de l'hepatitis C en l'entorn penitenciari és possible, utilitzant la pròpia presó com una oportunitat de salut per a la població penitenciària.





En aquest sentit ha assenyalat la necessitat de potenciar el cribratge sistemàtic d'aquests pacients, promoure l'accés a tractaments fomentant l'equitat amb la població general i incrementar la prevenció de la transmissió de la infecció amb programes de reducció de danys tant fora com dins de la presó.





PARTICIPACIÓ MULTIDISCIPLINAR





El programa 'JailFree-C' ha comptat amb una participació multidisciplinària en la qual han intervingut hepatòlegs, metges de presons, infermeria especialitzada, radiòlegs, microbiòlegs, farmacèutics, educadors socials i experts en telemedicina.





El seu desenvolupament s'ha basat en el cribratge universal dels interns i en el tractament posterior de tots els pacients amb infecció activa amb antivirals d'acció directa, utilitzant la telemedicina com a eina per al control del tractament.





La publicació dels resultats del programa 'JailFree-C' constitueix només la punta de llança d'un ambiciós programa d'abordatge de la infecció pel virus de l'hepatitis C que inclou diversos projectes relacionats i els resultats preliminars han estat presentats en diversos congressos internacionals en els últims mesos.





Dins d'aquests projectes s'inclouen els treballs sobre l'efectivitat del programa de telemedicina a les presons (Eficiència d'un programa de telemedicina en el maneig de l'hepatitis C en població reclusa); la modelització de l'impacte de l'eliminació del virus de l'hepatitis C a les presons sobre la població general (Improved Health Outcomes from Hepatitis C Treatment Scale-Up in Spain 's Prisons: A Cost-Effectiveness Study; EASL, Journal of Hepatology 2018); i el potencial efecte beneficiós del tractament antiviral sobre l'esfera neurocognitiva (Direct acting HCV-antiviral treatment improvesHepatitis C-related neurocognitive impairment. EASL. Journal of Hepatology 2018).





ENTRE 65 I 80 MILIONS D'INFECTATS AL MÓN





La infecció pel virus de l'hepatitis C constitueix un problema de salut pública mundial, amb un nombre estimat d'infectats a nivell mundial que oscil·la entre els 65 i els 80 milions de persones.





A Espanya, els últims estudis epidemiològics, assenyalen que aproximadament el 1,2% de la població global té o ha tingut infecció per aquest virus, dels quals entre el 30-50% tenen infecció activa.





En l'entorn penitenciari del nostre país, la prevalença és 10 vegades superior a la prevalença global.