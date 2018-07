La Fiscalia sol·licita reobrir el cas del "fetge d'Abidal"

La Fiscalia ha demanat la reobertura del cas del "fetge d'Abidal" davant les contradictarias declaracions i documents apareguts en els últims dies en què es posava en dubte el sistema de trasplantaments de la sanitat pública i s'especulava amb un possible tràfic d'òrgans.





El ministeri fiscal ha sol·licitat reobrir la investigació del trasplantament de fetge de l'exjugador del FC Barcelona i actual secretari tècnic del club, Eric Abidal, després de presentar un escrit al jutjat d'instrucció 28 de Barcelona.





En un comunicat, la Fiscalia ha detallat que el 20 de juliol va presentar l'escrit per a "aclarir les diferències trobades fins a la data en la diferent documentació" de la causa.





També ha assenyalat que busca "determinar amb exactitud la identitat del donant", que segons el jugador va ser un primer seu resident a França anomenat Gerard.





SOSPITES





El cas, que investigava la presumpta compra d'un fetge per a Abidal per part del llavors president del club, Sandro Rosell, va ser arxivat pel jutge a principis d'any.





El Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona va rebre una inhibició per part de l'Audiència Nacional en relació al cas i les seves investigacions "no van permetre definir ni il·lícit penal ni el suposat autor o autors", de manera que es va arxivar, tot i que ara Fiscalia sol·licita reobrir-lo.





A més, l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) ha emès un comunicat aquests dies en què considera que el trasplantament hepàtic de donant viu d'Abidal es va realitzar "d'acord amb la Llei" després de revisar, en col·laboració amb l'Hospital Clínic i l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), "tots i cada un dels passos del procés en l'àmbit de les seves competències, és a dir, des del punt de vista clínic i sanitari".





El trasplantament d'Abidal es va realitzar en 2012 per la via pública a l'Hospital Clínic de Barcelona, encara que la recuperació es va dur a terme a les instal·lacions privades de l'hospital, al Barnaclínic. I fins i tot el mateix exjugador del Barça ha mostrat aquests dies imatges del seu ingrés al centre hospitalari amb el seu cosí.





Ara està per veure si l'ONT va dur a terme la seva personació en el cas ja que va anunciar que "donada la gravetat extrema dels fets denunciats i tenint en compte que les seves competències es limiten a l'àmbit clínic-sanitari", es personarà com a acusació particular en el cas que la jutgessa decideixi reobrir el cas.