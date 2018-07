Rivera exigeix ​​a Sánchez que protegeixi els catalans no separatistes per evitar que es prenguin "la justícia per la seva mà"

El president de Cs, Albert Rivera, ha advertit aquest dilluns que si l'Estat "desapareix" de Catalunya i no protegeix els catalans no independentistes, alguns "es prenen la justícia pel seu compte", com va fer el conductor que aquest diumenge va atropellar amb el seu cotxe les creus grogues col·locades a Vic.





"Perquè ningú es prengui la justícia per la seva mà ni se li acudeixi intentar fer allò que no fa l'Estat, l'Estat ha d'actuar. Si desapareix, no protegeix i no fa complir la llei, correm el risc que es trenqui la convivència ", ha declarat Rivera.





En aquest sentit, el líder de Cs ha dit que, si el president del Govern central, Pedro Sánchez, segueix "mirant cap a un altre costat" en comptes de "fer complir la llei", per exemple quan l'independentisme "ocupa l'espai públic", llavors serà "el responsable de tot el que passi a Catalunya".





"El que ha de fer és actuar, i si això implica que no pot estar de lloguer a la Moncloa, que l'assumeixi", perquè "estar pagant el lloguer a Torra, a Rufián, a Puigdemont ja Iglesias té un cost" i "el paguen els catalans no separatistes ", ha subratllat.





CATALANS NO INDEPENDENTISTES





Rivera ha criticat que a Catalunya "els separatistes ocupen platges, places i el balcó de la Generalitat" amb símbols polítics i pancartes.





Mentrestant, "on queden els drets dels catalans que no són separatistes? ¿En les escombraries?", s'ha preguntat.





En la seva opinió, Sánchez "els està menyspreant, oblidant i venent a canvi d'un grapat d'escons", en referència al suport del PDeCAT, ERC i Units Podem al Congrés.