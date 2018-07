El Govern central adverteix als independentistes que les propostes "inviables" no arribaran a bon terme

La ministra portaveu del Govern central, Isabel Celaá, ha advertit als independentistes que "qui s'obstini a una proposta inviable sap que no arribarà a bon terme".





La portaveu ha dit aquest dimarts que el Govern central respecta els processos interns de tots els partits, però ha recordat al president de la Generalitat, Quim Torra, que l'obligació dels polítics és "treballar amb els instruments de la política" i aprofitar la " finestra d'oportunitat "que s'ha obert per a" resoldre un problema arraconat en el passat".





Celaá també ha assegurat que "ningú està pensant en avançar eleccions, després de l'advertència de la nova direcció del PDeCAT que posaran més cars els seus suports a l'Executiu al Congrés i el previsible rebuig del PP a la sendera de dèficit.





Dit això, ha apel·lat al president de la Generalitat "el president legítim, el que viu al Palau i no fora d'Espanya", a continuar amb la senda de diàleg iniciada amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per buscar una sortida a la situació política a Catalunya. "Esperem que no es arraconin", ha afegit.





Segons Celaá, "el president del Govern -central- està determinat a seguir per aquest camí que sap que és la seva responsabilitat i el seu deure i el president de la Generalitat té el deure i la responsabilitat, com a president legítim, de recórrer-la", ha dit.





És més, ha confiat que "davant de la confrontació que alguns desitgen", s'aportin propostes "del costat de la solució" com va fer Sánchez al Congrés.





Sense esmentar expressament la proposta de Sánchez que torni a votar-se un nou Estatut d'autonomia per a Catalunya, ha defensat que les seves idees són "legítimes, viables i raonables".