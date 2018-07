El Govern central convocarà 19.000 places d'ocupació pública aquest any

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet.





La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha subscrit aquest dilluns amb els sindicats de Funció Pública (CCOO, UGT, CSIF i CIG) un acord que preveu una oferta d'ocupació pública (OEP) per 2018.





Una xifra que, a falta de concretar-se aquest divendres, podria situar-se entre 17.300 i 19.300 places en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat (AGE), més un pla extraordinari amb 323 nous efectius per asil i refugi d'immigrants i la recuperació del 100 % de retribució per Incapacitat Temporal (IT).





En una roda de premsa celebrada al terme de la reunió de la Taula General de Negociació de l'AGE, Batet ha agraït el "treball i esforç" dels sindicats per arribar a tres acords que suposen un "important avanç" en matèria d'ocupació pública.





Batet ha detallat que un dels acords comporta 2.800 places d'estabilització d'interins de 2017 i el compromís de convocar simultàniament les de 2018; un altre passa per reforçar les places en matèria d'immigració davant d'uns serveis que estan "desbordats", ja que en dos anys s'ha passat de 15.000 sol·licituds d'asil a 32.000; i un tercer acord de recuperació del 100% de la retribució des del primer dia dels funcionaris amb incapacitat temporal (IT).





Segons Batet, els acords subscrits suposen "recuperar drets perduts en temps de crisi" i "milloraran la qualitat de l'ocupació en termes generals".





Amb l'objectiu de reduir la temporalitat al 8% entre els empleats públics, el Govern aprovarà divendres un reial decret amb l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent a la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.





Així, donarà llum verda a l'estabilització d'ocupació en l'àmbit de l'AGE i els seus ens, tant personal funcionari com laboral (previsió actual de 2.329 places), personal estatutari del Ministeri de Defensa i INGESA (534 places) i personal al servei de l'Administració de Justícia (2.248 més 424 de promoció interna).





CCOO i UGT estimen que la OEP rondarà les 19.341 places, distribuïdes en unes 10.016 d'ingrés lliure, que inclou les 323 de l'oferta extraordinària per reforçar els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants (CETIS) i els Centres d'Acollida al Refugiat (CAR).





També els serveis de prevenció de riscos, i un 5% addicional de places del total de l'OEP, fet que suposa altres 485 places, que es destinaran a la Seguretat Social ia la lluita contra el frau fiscal i laboral. A això se sumen 5.997 places de promoció interna i les 2.863 places restants destinades per estabilitzar interins.





Segons CSIF, l'acord contempla una oferta d'ocupació pública de l'Administració General de l'Estat per a aquest any de 17.534 places, de les quals 8.371 seran de nou ingrés, 2.863 d'estabilització de places interines i 5.977 places de promoció interna, segons dades aportades per dit sindicat.





A les places de nou ingrés s'inclouen més de 400 derivades d'un 5% addicional de nou ingrés -contemplat ja en el II Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública i les Condicions de Treball-. A això se suma l'oferta extraordinària d'ocupació pública de 323 places per a immigració.





La diferència respecte a les xifres de CSIF és que CCOO i UGT s'inclouen a les 10.000 places de nous ingrés unes 1.800 places que estaven previstes per a aquest any però que es van avançar a 2017 per necessitats de diferents administracions.