Borrell adverteix que les noves oficines catalanes a l'exterior no compleixen la llei

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, considera que "està clar que la Generalitat no ha respectat el procediment que estableix la llei" a l'hora de reobrir les seves primeres delegacions a l'exterior, així que ha avisat: "No em deixen molt marge de maniobra".





Borrell, que dilluns a la tarda es va reunir amb el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha deixat clar que no li valen les raons que li va donar aquest per justificar que les oficines al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units, Itàlia , Suïssa i França van comunicar a Exteriors el dia abans de publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense temps per als preceptius informes d'Hisenda i Exteriors.





Maragall va al·legar que la Generalitat complirà el procediment quan obri delegacions noves, però que aquestes no ho eren, sinó que existien abans que el Govern central les tanqués en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





La resposta de Borrell ha estat que aquestes oficines van ser recorregudes pel Govern central per la via contenciosa administrativa per no haver demanat aquests informes. El recurs va decaure amb l'aplicació del 155, així que "si es reobren es reobre també el procediment". "És lògica aristotèlica", ha avisat.





El ministre ha deixat clar que amb la lleis no es pot dir "ara l'aplico i ara no". "Si l'obre (una oficina) ha de demanar informe, i si l'està reobrint això reobre els processos contenciosos que hi havia contra l'anterior", ha dit Borrell.





D'aquesta manera, ha advertit que la Generalitat no li deixa "molt marge de maniobra" en el seu intent de fer "tot el possible perquè els temes es puguin resoldre a través del diàleg".





En tot cas, ha dit que va a donar "encara un marge" per veure si "hi ha millor voluntat que a la reunió" amb Maragall. "En cas contrari no em quedarà més remei que aplicar la legislació vigent", ha prosseguit.