L'independentisme manté el pols al Govern central

Quim Torra aquest dimarts amb els cònsols a Catalunya.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest dimarts als cònsols acreditats a Catalunya que el Govern segueix apostant per la independència: "Deixin-me ser clar. El dret d'autodeterminació és essencial per a nosaltres i mai ens rendirem".





Així, Torra manté el pols al president del Govern central, Pedro Sánchez, i força centrar la comissió bilateral entre Estat i Generalitat en la celebració d'un referèndum.





Ho ha dit en una recepció que la Generalitat ha ofert aquest dimarts als cònsols, on ha afirmat que la "democràcia està amenaçada" a Catalunya per l'actitud de l'Estat, i ha criticat les càrregues policials que hi va haver durant el referèndum l'1 d'octubre .





El president català també ha lamentat l'existència de presos sobiranistes i ha conclòs: "Nou demòcrates honorables i pacífics estan tancats a la presó. També vam viure una persecució dels drets i les llibertats".





Torra ha exposat que Catalunya està vivint uns temps d'excepcionalitat política i ha lamentat que el referèndum i la declaració del 27 d'octubre tinguessin com a resposta per part de l'Estat "la utilització de la força i la violència física".





El president català ha defensat el referèndum i ha assegurat que aplicar l'article 155 de la Constitució va suposar fer "un ús fraudulent -de la Carta Magna- per expulsar un Govern legítim i democràtic i dissoldre el Parlament".





"Va ser una cosa d'extrema gravetat que no s'hauria d'haver produït mai", ha continuat Torra, que ha reivindicat que del referèndum va sortir un mandat democràtic a favor de la independència que el seu Govern vol aplicar en algun moment.





ARTADI QÜESTIONA L'ESTABILITAT









Per la seva banda, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts que els grups del PDeCAT i ERC al Congrés contribuiran a l'estabilitat del Govern de Pedro Sánchez "sempre que el Govern segueixi caminant en el camí del diàleg i la negociació política ".





Així ho va expressar en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, després de ser preguntada per si els canvis aquest cap de setmana en la direcció del PDeCAT, que han suposat la renúncia al lideratge de Marta Pascal, afectaran negativament les relacions entre la Generalitat i l'Estat.





Artadi ha tornat a recalcar que Sánchez és president gràcies als vots, entre d'altres, dels partits independentistes i que això converteix al PDeCAT ia ERC a "necessaris" per a la governabilitat a Espanya, cosa que no passava amb l'Executiu de Mariano Rajoy.





EL GOVERN CENTRAL DESCARTA ELECCIONS









També aquest dimarts, la portaveu de l'Executiu de Sánchez, Isabel Celaá, ha advertit als independentistes que "qui s'obstini a una proposta inviable sap que no arribarà a bon terme".





Celaá també ha tancat la qüestió de l'avanç electoral. Així, ha assegurat que "ningú està pensant en avançar eleccions, després de l'advertència de la nova direcció del PDeCAT que posaran més cars els seus suports a l'Executiu al Congrés i el previsible rebuig del PP a la sendera de dèficit.