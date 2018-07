Parejo, N'Zonzi i Rabiot: qui serà el proper fitxatge del Barça?

No deixen de circular noms en les tertúlies del futbol sobre els moviments del Barça. A poc més d'un mes perquè acabi el mercat de fitxatges d'estiu, el club blaugrana vol reforçar el seu vestuari de cara a la propera temporada. I està decidint entre tres noms.





D'una banda està Adrien Rabiot, procedent del Paris Sant - Germain i que si no es fitxa ara podria arribar gratis al gener gràcies a un traspàs. Aquesta bala a la recambra potser allunya la possibilitat d'un fitxatge estiuenc, més quan el PSG no sembla per la feina. Però el conjunt blaugrana no descarta cap opció ja que Rabiot seria un fitxatge excepcional per reforçar el centre del camp.





I sense sortir de la península, el FC Barcelona també estaria sondejant la possibilitat de comprar la fitxa del francès Steven N'zonzi, que ara mateix juga al Sevillla, i del capità del València, Dani Parejo. Tots dos futbolistes tenen 29 anys, estan avesats a competir en LaLiga i serien fitxatges sense problemes per als culers.