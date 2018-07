La jutge Lamela envia a judici Sandro Rosell per blanqueig i organització criminal

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha obert judici oral contra l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, la seva dona i quatre persones més per delicte continuat de blanqueig de capitals i organització criminal en integrar presumptament una xarxa a través de la qual es van apropiar fons de la Confederació Brasilera de Futbol (CFB).





Per assegurar les possible responsabilitats que pogués imposar-se'ls en sentència, la magistrada imposa a Rosell una fiança de 78,6 milions d'euros; de 73,3 milions per al seu soci Joan Besoli; de 66,6 a Pedro Andrés Ramos i la seva dona Marta Pineda; i de 53,3 per a Shahe Ohannessian i José Colomer. A més, els dóna un termini de 24 hores per dipositar aquestes quantitats; en l'en el cas de no fer-procedirà a l'embargament dels seus béns per cobrir aquestes sumes.





Amb tot, la magistrada instructora acorda mantenir la presó provisional decretada al maig de l'any passat per l'exdirectiu del Barça i Joan Besolí, en no haver variat les circumstàncies que van motivar la seva actual situació i assenyala a la Sala Penal per a l'enjudiciament d'aquest procediment de la coneguda com a operació 'Rimet'.