L'hepatitis B, una preocupació sanitària mundial

Investigadors, coalicions internacionals, representants de pacients i organitzacions sanitàries han reclamat aquest divendres la integració de la cura de l'hepatitis B (HBV) en els plans globals d'eliminació de l'hepatitis vírica, coincidint amb el Dia Mundial de l'Hepatitis aquest dissabte 28.





Segons ha informat ISGlobal -centre impulsat per la Fundació Bancària 'la Caixa' -, la International Coalition to Eliminate HBV (ICE-HBV, Coalició Internacional per Eliminar l'HBV) ha demanat establir les bases de l'impuls que hi ha darrere de la investigació per aconseguir aquesta curació en el marc d'una publicació.





Diversos membres de l'ICE-HBV, en un comentari a 'Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology', exposen que s'ha de dur a terme la investigació científica adequada per curar la malaltia, i disposar de la preparació apropiada per complementar l'estratègia d'eliminació global de l'OMS , la vacuna contra la HBV i el tractament, que mostra una bona tolerància però és de difícil accés.





Més de 290 milions de persones a tot el món pateixen una infecció crònica amb HBV, una infecció vírica que ataca el fetge i que pot causar tant una malaltia aguda com crònica; l'any passat, gairebé 900.000 persones van morir a causa d'aquesta malaltia.

Hi ha una vacuna segura i efectiva per prevenir la infecció per HBV, i la seva distribució universal és essencial perquè pugui eliminar aquesta infecció de la llista d'amenaces per a la salut pública.





També és necessari un tractament de per vida per a les persones que ja pateixen la infecció crònica; però, actualment només tenen accés a aquest tractament prop del 5% dels 94 milions de persones que ho necessiten.





"OBLIGACIÓ MORAL"





"És una obligació moral fer accessible ràpidament el diagnòstic i el tractament als milions que falten", i garantir que els sistemes de salut els tinguin en compte per proporcionar-los un accés equitatiu als tractaments curatius a mesura que estiguin disponibles, segons el membre del ICE-HBV i cap del Grup de Recerca en Sistemes de Salut de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Jeffrey Lazarus.





El règim de tractament actual ajuda a mantenir el HBV sota control, però no suposa una curació, ja que no pot eliminar per complet el HBV de les cèl·lules infectades.





Fins i tot si se segueix un tractament continuat, les persones afectades continuen presentant un risc més elevat de desenvolupar càncer de fetge, especialment els que pateixen una cirrosi subjacent com a conseqüència d'una infecció crònica per HBV.





Presenta problemes en l'àmbit de l'adherència al tractament, i requereix una inversió considerable per mantenir la monitorització sostinguda, i aquests problemes fan encara més difícil aconseguir l'eliminació.





L'ICE-HBV posarà en marxa una Estratègia Científica Global per Curar l'Hepatitis B immediatament abans del congrés de l'American Association for the Study of Liver Diseases a San Francisco, el novembre del 2018.





L'estratègia científica té com a objectiu guiar i accelerar els esforços d'investigació a nivell global, per garantir que els objectius establerts per l'OMS es compleixin d'una manera sostenible.





L'ICE-HBV ja ha començat a avançar cap a les prioritats d'investigació més urgents, com el desenvolupament de models i assajos fiables per estudiar l'impacte de noves molècules en desenvolupament.