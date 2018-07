Els nous llocs de Cospedal, Méndez de Vigo i Maillo al PP

L'exministra de Defensa i exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, presidirà la Comissió d'Exteriors del Congrés, mentre que el exminitro d'Educació i exportaveu de l'Executiu, Iñigo Méndez de Vigo, estarà al capdavant de la Comissió d'Educació de la Cambra baixa.





Així ho ha anunciat el president del PP, Pablo Casado, en la reunió a porta tancada amb diputats i senadors del Grup Popular per donar compte dels canvis que es produiran en els grups parlamentaris després de la seva victòria en el XIX Congrés del PP, en el qual es va imposar a Soraya Sáenz de Santamaría.





Aquests canvis afecten tant a la direcció del grup popular al Congrés i el Senat com a les presidències i càrrecs de portaveu de comissió.





MAILLO, A LA DIRECCIÓ DEL GRUP





Així mateix, el fins ara coordinador general del PP, el diputat zamorà Fernando Martínez-Maillo, que va recolzar també la candidatura de l'exvicepresidenta del Govern central, entrarà a formar part de la direcció del Grup Popular al Congrés.





Altres noms que ja es van coneixent i que formaran part de la direcció del Grup Popular al Congrés és el de la valenciana Belén Hoyo i el canari Guillermo Mariscal, han assenyalat les fonts consultades.





Per la seva banda, el granadí Carlos Rojas deixarà el seu lloc com a portaveu adjunt per encarregar-se de la portaveu d'Immigració.