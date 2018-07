Hotchief ja té el control del 97,75% d'Abertis

Hotchief, filial alemanya d'ACS, ha adquirit 30, 33 milions d'accions d'Abertis Infraestructuras, representatives del 3,06% de l'empresa.





L'operació ha suposat un import de 556,9 milions d'euros, en el marc de l'ordre sostinguda de compra adreçada a un màxim de 52,61 milions de títols de la companyia espanyola, de manera que ara passa a controlar el 97,75 % del capital de la firma.





Com a part del procés d'exclusió de la negociació de la totalitat de les accions d'Abertis a les Borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, que va finalitzar aquest divendres al tancament del mercat, també s'ha culminat l'ordre sostinguda de compra iniciada per Hotchief el passat 21 de juny sobre un màxim de 52,61 milions d'accions d'Abertis, representatives del 5,31% del capital, a un preu de 18,36 euros per acció.





Segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquest procés ha tancat amb l'adquisició del 3,06% dels títols d'Abertis, per la qual cosa Hotchief passarà a ser titular, un cop liquidades les ordres de compra pendents, d'un total de 891,08 milions d'accions, la qual cosa suposa el 97,75% del capital, un cop deduïdes 78,81 milions d'accions d'autocartera.





La firma ha destacat que les accions d'Abertis quedaran excloses de negociació un cop liquidada la totalitat de les operacions de compra realitzades en el marc de l'ordre sostinguda de compra.





La CNMV va decidir suspendre, a tancament de la jornada borsària d'aquest divendres 27 de juliol, la cotització de les accions d'Abertis, com a part de l'oferta pública voluntària d'adquisició d'accions (OPA) realitzada per Hotchief en representació de la seva matriu i de la italiana Atlantia.