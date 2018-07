Sánchez es rebel·la contra Podem i assegura que hi haurà Pressupostos

El Govern central presentarà davant el Congrés dels Diputats el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2019 amb la nova senda fiscal que aquest divendres la resta de forces polítiques a la Cambra han vetat o amb l'anterior aprovada per l'últim Executiu de Mariano Rajoy, el que suposarà realitzar un ajust extra de 6.000 milions d'euros.





Així ho ha expressat el president del Govern central , Pedro Sánchez, a la Cimera per a les Interconnexions Energètiques, celebrada a Lisboa aquest divendres.





Sánchez ha demanat al conjunt de l'oposició, tant als que han rebutjat la seva proposta de dèficit per als propers anys, PP, Ciutadans, UPN, Bildu, Fòrum Astúries i Coalició Canària, com als que s'han abstingut, Units Podem, Compromís , ERC i el PDeCAT, que no busquin elements per desgastar el Govern socialista a costa de bloquejar la reconstrucció de l'Estat de Benestar, que durant la crisi es va veure "fortament danyada".





"Entenc que l'oposició busqui elements per desgastar el Govern central , ja que entra dins del joc parlamentari, però és un error buscar el desgast a costa de colpejar el benestar de la ciutadania", ha subratllat Sánchez.





L'aprovació de la nova senda de consolidació fiscal permetia una major flexibilitat en la despesa de les administracions públiques de prop de 6.000 milions d'euros, dividides en 2.500 per a les comunitats autònomes, altres 2.500 per a la Seguretat Social, i altres 1.000 per a l'Administració central .





"No se m'acut cap argument que convenci la ciutadania del rebuig a la nova senda", ha afegit.





Tot i això, el president ha avançat que el Govern central presentarà l'avantprojecte de Llei de Pressupostos per a l'any que ve, "ja sigui amb la senda fiscal nova o amb l'anterior", ja que vol "consolidar els bo que té Espanya en termes de creació d'ocupació i de creixement econòmic ".





Sánchez també ha aprofitat per recordar que el Consells de Ministres d'aquest divendres ha aprovat la universalitat de la sanitat pública, "trencada per anteriors governs", "la major oferta d'ocupació pública", un programa de beques per a les persones amb menys recursos i un Pla Director contra la precarietat laboral, "una de les majors xacres de la societat", ha conclòs.