Junqueras i Romeva reclamen al Suprem la seva llibertat provisional o l'arrest domiciliari

Romeva, Junqueras i Turull en la presentació de l'urna de l'1-O





La defensa del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i de l'exconseller Raül Romeva ha sol·licitat aquest dissabte al Tribunal Suprem que substitueixi el seu empresonament provisional per un arrest domiciliari.





Ho ha demanat en un recurs presentat a la Sala Penal del Tribunal Suprem consultat per Europa Press, després que divendres el Tribunal Suprem denegués la llibertat sol·licitada pels presos sobiranistes en no detectar cap modificació dels motius pels quals el magistrat instructor, Pablo Llarena, va acordar presó per a ells.





L'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, ha reclamat en l'escrit que el Suprem acordi la seva llibertat provisional o estableixi "una mesura cautelar alternativa menys costosa que la presó provisonal".





Argumenta que Junqueras i Romeva "han comparegut sempre a la crida judicial i l'únic interès és, precisament, anar al judici oral per defensar la seva innocència", i adverteix que, si no hi ha una alternativa a la presó, deixaria en mala posició al sistema judicial espanyol.





"Manifestar manca d'alternatives a aquesta situació deixa en molt mal paper al sistema de justícia i el defineix com un sistema incapaç de garantir que els ciutadans puguin afrontar les seves responsabilitats com innocents que són abans de Sentència amb un mínim respecte als seus drets fonamentals", avisa.





Així mateix, respon al Suprem per dir que la decisió del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de rebutjar l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont per rebel·lió no té cap incidència en el desenllaç d'aquesta causa, ja que, segons la defensa, creu que aquesta decisió ha evidenciat "l'existència d'un criteri generalitzat i que s'estén per tot arreu" sobre que no existeixen elements que sustentin el delicte de rebel·lió.





La defensa ha argumentat que aquesta decisió "tampoc resulta descontextualitzada de la causa i mostra d'això és que ha motivat no només respostes polítiques i oficials sinó també resolucions judicials d'aquesta mateixa Sala Penal", en referència a les crítiques de Llarena a la justícia alemanya .





"L'Excm. Instructor també ha dedicat crítiques amargues als jutges alemanyes. Alguna cosa hauran fet a Alemanya, per tant, que mereixi certa atenció", afegeix l'escrit.





També recrimina que la Sala del Suprem critiqui que les defenses demanen la llibertat dels seus clients argumentant la "atmosfera política", després de la reunió entre els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez.





L'escrit sosté que "aquesta atmosfera i context és copyright de l'Instructor i no de les parts en el debat sobre la presó", i defensen que la situació política a Catalunya ha estat el pretext des de l'inici d'aquesta causa.





"La negativa radical a un espai polític independentista pacífic és, per tant, el fonament de la present causa", retreu, i afirma que defensar la independència és compatible amb la Constitució i que el Tribunal Constitucional (TC) ha reiterat que l'espanyola no és una democràcia militant.