Pablo Casado acomiada Pedro Arriola, assessor de capçalera d'Aznar i Rajoy

Pedro Arriola





Un dels canvis més aparents que Pablo Casado ha imposat al PP és l'acomiadament de Pedro Arriola, guru demoscòpic d'Aznar i Rajoy, a qui s'assenyala com a culpable de les últimes derrotes electorals. A això se suma la caiguda en desgràcia de Celia Villalobos, la seva esposa, qui ha titllat d'ultradretans a l'entorn de Casado.





Pablo Casado i el seu equip tenen clar que, en aquesta nova etapa del PP, Arriola no té lloc. Entre altres coses, perquè "el partit no pot estar centrat únicament en la demoscòpia", diuen fonts de l'actual direcció.





Així, segons explica aquest diumenge El Confidencial Digital, el sociòleg no tindrà despatx ni nòmina en el partit, després de més de tres lustres treballant per als presidents populars, a Moncloa o a la pròpia seu del carrer Gènova.





L'estratègia de mirar únicament estudis sociològics i d'intenció de vot ha arrossegat el PP a obtenir molt mals resultats a Catalunya ia perdre qualsevol opció de govern a Andalusia en 2011. Els càlculs que Arriola va fer d'escons per províncies, després no es van complir.





Així, segons revela El Confidencial Digital, la feina d'Arriola portava temps qüestionada a la seu nacional de Gènova, fins i tot amb Casado com a vicesecretari de Comunicació. L'ara president, i alguns dels seus màxims col·laboradors, com Javier Maroto i Andrea Levy, coneixien de primera mà els dubtes existents sobre els consells que el sociòleg donava Rajoy a La Moncloa.





Els tres vicesecretaris, i els seus col·laboradors, van entrar a formar part de l'anomenat "equip d'unitat de llenguatge", integrat per assessors de Moncloa i de Gènova. Un equip en el qual, per petició de l'executiva nacional de llavors, no va entrar Arriola i sí el cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, nomenat coordinador electoral. Les dues últimes legislatures van ser testimoni de les seves diferències, com en 2012, per exemple, quan Moragas va apostar perquè Rajoy comparegués al Senat després de publicar-les missatges Bárcenas, mentre que Arriola va proposar el contrari. En aquesta ocasió, es va imposar el cap de gabinet.





També fa un any, amb la crisi de Catalunya, es van veure forçats a treballar junts, encara que el resultat final no va ser tan bo com l'esperat. Aquests precedents, units a la necessitat de Casado d'iniciar una "nova etapa", han provocat el rebuig definitiu de Pedro Arriola. Ara, el president del PP prefereix demanar estudis demoscòpics externs a tenir un "assessor de capçalera" que, a més, "despertava molts dubtes".





Segons relata El Confidencial Digital, la continuïtat d'Arriola com a assessor del PP hagués estat possible si Soraya Sáenz de Santamaría hagués arribat a la presidència. Entre altres coses, perquè una de les principals aliades de l'exvicepresidenta del Govern era la dona del sociòleg: Celia Villalobos. Sobre la diputada malaguenya, en l'equip de Casado no tenen dubtes: "No podem comptar amb algú que a nosaltres ens acusava de ser d'extrema dreta. Des de llavors tenim clar que no podem treballar junts ".