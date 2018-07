Els taxistes amenacen Foment amb bloquejar les terminals de creuers i tallar la frontera

La Gran Via de Barcelona segueix aquest diumenge bloquejada pels taxis (Europa Press)





Els taxistes de Barcelona, que es mantenen en vaga indefinida des de divendres a la tarda, han assegurat aquest diumenge que no aixecaran l'atur a cap ciutat d'Espanya fins que aconsegueixin "guanyar", i han advertit al Ministeri de Foment que si no hi llicència urbana no s'aixecaran les mobilitzacions, i fins i tot aniran a més.





Els conductors de més de 1.700 taxis que bloquegen la Gran Via de Barcelona i part del Passeig de Gràcia des del divendres han anunciat que tallaran la frontera si no prosperen les negociacions amb el Ministeri de Foment, amb qui es reuniran aquest dilluns a les 12.00 hores a Madrid.





El portaveu d'Elit Taxi, Alberto Álvarez, ha explicat aquest diumenge als mitjans que acudiran a la reunió amb dues reivindicacions: "el blindatge de la llicència urbana ha de sortir aquest divendres en el pròxim Consell de Ministres per Decret Llei i, d'altra banda, la transferències de competències a les comunitats autònomes ".





Ha manifestat que amb aquestes dues concessions s'acabaria el conflicte, però que, en cas contrari, estan disposats a tallar la frontera nord juntament amb la col·laboració del sector dels camioners, i també han contemplat fer el mateix amb el port: "Ningú ens va a prendre el pèl i al sector del taxi ho va a respectar tot déu ", ha afegit just abans de pujar al taxi cap a Madrid.





Alberto Álvarez ha reconegut haver rebut el suport de moltes organitzacions, "sobretot del sector d'autònoms, missatgers, estibadors o els pensionistes", i ha destacat que no paren de rebre trucades de suport, entre les quals ha destacat un sindicat de taxis de Nova York.





Preguntant per les expectatives de la trobada amb el Govern central, ha indicat que la seva postura no és de màxims, que porten deu anys negociant i ara és "o tot o res, no hi ha gris ja", i ha valorat com a viable que es compleixin les seves reivindicacions, en tenir el sector del taxi espanyol mobilitzat.





En el cas que les seves demandes no siguin escoltades, ha assegurat que hi haurà "alarma social, a Madrid ia Barcelona, sortiran els companys amb els taxis o caminant" i que els cotxes no es mouran de la Gran Via de Barcelona, tot i que ha reconegut que no creu que hi hagi una voluntat política de desallotjar-los.





Finalment, ha celebrat que l'Ajuntament de Barcelona "respecti i defensi els col·lectius de treballadors" i s'ha acomiadat acompanyat pels seus companys de professió, al crit de 'Ni un cotxe enrere'.





PARAR L'ECONOMIA





"S i no vam aconseguir que s'aprovi la llicència urbana, intensificarem les mobilitzacions a tot el país coordinadament i pararem l'economia", ha dit el portaveu d'Elit Taxi, Alberto Álvarez, en l'assemblea que han celebrat a les 11.00 hores per informar els taxistes de la situació i dels propers passos a seguir de cara a la reunió que tenen aquest dilluns amb el Ministeri de Foment.





En aquest sentit, ha explicat que, si no els concedeixen la llicència urbana es "s'aixecaran de la taula", i convocaran a tots els taxistes per seguir amb les protestes, tot i que espera que aquest divendres s'aprovi un decret en el Consell de Ministres que arregli la situació.





Tot i tenir convocada la reunió per aquest dilluns amb Foment, Álvarez ha cridat a tots els taxistes a mantenir aquest diumenge a la nit la Gran Via de Barcelona "rebentada de taxis", davant els rumors que podrien ser desallotjats en ser avui un dia laboral.





RESISTIR I PERSISTIR





"Hem de resistir i persistir. Hem d'estar units, d'aquí no es va ni el tato fins que tinguem la llicència urbana", ha sentenciat el portaveu d'Elit Taxi davant crits dels taxistes assistents a l'assemblea de 'sí es pot' i 'ni un pas enrere'.





També ha fet una crida als treballadors ia les persones perquè s'uneixin a la vaga: "Que la ment del taxista no es quedi només al taxi, que tenim molts més problemes, i si volem guanyar hem d'estar i n contacte amb els moviments socials ".





El portaveu d'Elit Taxi ha explicat als mitjans que les institucions catalanes els estan demanant que confiïn en elles i que aixequin la mobilització, encara que ells es neguen i lamenten la situació que estan creant: "Sentim molt els problemes que estem causant".





Ha confirmat que la Generalitat ha estat en contacte aquests dies amb el sector del taxi, a través del director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, i que tant la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també estan "molt a sobre del tema".





ALTERCATS AMB ELS VTC





Minuts abans de començar l'assemblea, diversos vehicles de VTC han entrat per passeig de Gràcia, el que ha provocat la indignació dels taxistes concentrats a la zona, que els han acusat de criminalitzar i d'impulsar una campanya mediàtica contra ells.





Així, han insistit que es tracta d'una lluita de treballadors, que no són criminals, i que "si ha passat alguna cosa" --referint-se als aldarulls dels últims dies amb els VTC-- és el que passa en totes les vagues , segons ells.