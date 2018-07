Els taxistes veuen "insuficient" la proposta de Foment i mantenen la vaga

L'encreuament entre Gran Via i Passeig de Gràcia de Barcelona paralitzat per la vaga de taxis aquest dilluns / Catalunyapress.





Els taxistes veuen "insuficients" per posar fi a la vaga les propostes que el Ministeri de Foment ha posat sobre la taula durant la primera part de la reunió que mantenen des de les 12.00 hores d'aquest dilluns a la seu d'aquest Departament.





Les dues parts van convenir cap a les 15.00 hores, després de tres hores de negociació, realitzar un recés en la reunió a petició dels representants de Foment.





Durant aquest recés, representants del taxi van assegurar que el que s'ha exposat fins a aquest moment pel Ministeri és "insuficient" per desconvocar les aturades i per tallar les mobilitzacions i el conflicte.





Vianants transiten per Passeig de Gràcia amb Gran Via, paralitzat per l'atur dels taxistes / Catalunyapress.





"El que hi ha ara mateix sobre la taula de negociació no és suficient per aixecar la vaga", van declarar gairebé a l'uníson els portaveus de Antaxi i Élitetaxi, Fernando del Molí i Alberto Álvarez, respectivament.





Segons van assegurar durant el recés, el Ministeri demana temps per articular una regulació que garanteixi la convivència entre el taxi i les VTC, mentre que els taxistes reclamen mesures concretes, una d'elles, competències municipals en el sector.