Els taxistes mantindran la vaga fins dimecres però oferiran serveis mínims

Els taxistes han celebrat aquest matí una assemblea per decidir si desconvocaven la vaga, però finalment han optat per mantenir-la fins dimecres a la tarda.





Encara així, han acordat oferir serveis mínims per a hospitals i urgències a partir d'aquest dimecres, coincidint amb l'inici de les vacances estivals en arrencar el mes d'agost.





Durant el setè dia de vaga del sector del taxi, el Ministeri de Foment ha de reunir-se amb els representants de Uber i Cabify.





Aquest canvi de situació es produeix després que Foment hagi comunicat que revisarà el reglament al setembre mitjançant un decret llei. Aquest gest hauria satisfet als taxistes, que el veuen com un gest de bona voluntat per part del Govern.





No obstant això, a aquestes hores els taxis segueixen a Gran Via i Passeig de Gràcia paralitzant el trànsit i està per veure quina serà l'actitud dels vaguistes.