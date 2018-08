Hotelers constaten el descens de turistes nacionals a Catalunya

Grups hotelers han constatat el descens de turistes nacionals a Catalunya, tot i ser la comunitat que més visitants rep d'Espanya.





Catalunya és la primera destinació dels turistes estrangers a Espanya en els sis primers mesos de l'any, amb més de 8,6 milions, un 0,8% menys que en el mateix període de 2017.





Tot i això, la tendència de visitants de la resta del país ha disminuït, segons han explicat fonts de les cadenes Meliá International Hotels i NH Hotels.





Segons dades de Meliá, la destinació de Barcelona és una de les més perjudicades des de Setmana Santa, una circumstància que atribueix a les incerteses polítiques derivades del procés.





En paral·lel, el fet que milers d'empreses canviessin la seva seu social de Barcelona a altres llocs d'Espanya ha fet baixar el nombre de trobades professionals a la capital catalana.





Per això, l'estratègia de Meliá per atreure més pernoctacions se centra en campanyes en línia i en ajustos de preus. El grup amb seu a Palma de Mallorca confia en els bons resultats dels hotels urbans a Espanya, sobretot en ciutats com Sevilla, Màlaga, Cadis, Alacant i València, però preveu una nova caiguda a Barcelona aquest estiu.





També NH ha notat el descens de les visites des de la resta d'Espanya durant els ponts i, en general, en el primer semestre de l'any.





Segons les xifres de NH, entre abril i juny els ingressos per habitació van caure un 6 per cent a Barcelona i un 3 per cent a Madrid. En els sis primers mesos de l'any, Barcelona va tenir un retrocés del 2,3 per cent i Madrid va augmentar un 2,7 per cent.