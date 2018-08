Royal Caribbean vol quedar-se amb la terminal C del Port de Barcelona

Royal Caribbean ha sol·licitat una concessió al Port de Barcelona per rehabilitar i gestionar la Terminal C de creuers del Moll Adossat.





Abans d'aprovar aquest projecte, l'Autoritat Portuària de Barcelona ha obert un procediment perquè es puguin presentar sol·licituds d'altres empreses interessades, ha avançat TV3.





En un comunicat, el Port de Barcelona, que compta amb set terminals de creuers, ha indicat que es tractaria d'una remodelació integral de la Terminal C per dotar la instal·lació dels "alts estàndards de qualitat" de l'enclavament portuari, ja que és la terminal més antiga i, per tant, menys eficient.





En concret, la Terminal C, que està operativa des de 2006, compta amb una superfície global de 4.100 metres quadrats, està gestionada per Creuers del Port de Barcelona i rep embarcacions de qualsevol naviliera.





A més, Carnival Corporation, que és la major companyia de creuers del món, gestiona les terminals del Port de Barcelona d'Palacruceros i Helix Cruise Center.





Per la seva banda, MSC Creuers, que és el primer operador de creuers d'Europa i Amèrica del Sud, va sol·licitar formalment al Port de Barcelona el setembre de l'any passat la concessió per construir i gestionar una terminal de creuers que se situaria al Moll Adossat, estaria operativa el 2021 i que portaria la signatura de l'arquitecte Ricardo Bofill, un projecte que actualment s'està tramitant.





El Port de Barcelona, que l'any passat va rebre més de 2,7 milions de creueristes, és el primer port de creuers d'Europa i la Mediterrània i el quart port base mundial després dels tres principals ports de Florida (Estats Units).