El PP vol aturar l'incivisme a Barcelona amb una Comissió de Seguretat extraordinària

Altercat entre manters i un turista a Barcelona (Antena3)





El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigit convocar una Comissió de Seguretat extraordinària per actuar contra "els problemes de delinqüència, el 'top manta' i l'incivisme que estan donant-se aquest estiu a la ciutat", ha informat el partit municipal aquest diumenge en un comunicat.





Fernández ha recordat que Colau és la regidora de Seguretat i ha aclarit que és ella qui ha de respondre i "donar explicacions" en una situació de crisi en aquesta àrea.





En aquest sentit, ha explicat que aquests últims mesos s'han donat molts casos d'inseguretat com els actes d'incivisme de grafiters al metro i les agressions per part de manters, entre d'altres, pel que ha dit que "Colau ha perdut el control de la ciutat ".





Els temes que proposa tractar en la Comissió el Grup Popular municipal són: reiterar el cessament de Colau com a regidora de Seguretat, personar-se com a acusació particular contra els manters agressors a un turista i condemnar l'agressió, i demanar un increment de plantilles de Mossos d' Esquadra i Guàrdia Urbana.





Férnandez ha recordat que només n'hi hauria prou amb el suport del PDeCat o PSC i Cs perquè la Comissió de Seguretat sigui obligatòria en la seva convocatòria, podent-se celebrar a partir de dimecres d'aquesta setmana.