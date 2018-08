Dos ciclistes han mort atropellats a Tarragona per un conductor drogat

Seient d'una de les bicicletes atropellades aquest diumenge a Montbrió del Camp (ACN)





Dos ciclistes han mort aquest diumenge en ser atropellats per un turisme al quilòmetre 8 de la T-310 a Montbrió del Camp (Tarragona), en sentit Mont-Roig del Camp, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Posteriorment, el conductor, de 18 anys, ha estat detingut i ha donat positiu en drogues segons han indicat per la seva banda els Mossos d'Esquadra.





Al voltant de les 8.15 hores, els Mossos d'Esquadra van rebre avís de l'atropellament i al lloc es van desplaçar 11 patrulles del cos policial, dues dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els dos ciclistes van morir a l'acte.





Posteriorment, els Mossos van detenir el conductor del vehicle, un jove de 18 anys, a qui acusen de dos presumptes delictes d'homicidi per imprudència. Per causes que encara s'investiguen, el conductor del turisme va envair el carril contrari.





El jove ha donat positiu en el control de drogues que li han realitzat i també està acusat de conducció sota els efectes d'estupefaents. Com a conseqüència de l'accident, la via ha estat tallada, amb desviaments senyalitzats.