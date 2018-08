PDeCAT, ERC, Cs i PSC demanen a Colau dimitir de regidora de Seguretat

Els grups municipals del PDeCAT, ERC, Cs i PSC han demanat aquest dilluns la convocatòria d'una comissió extraordinària pel "deteriorament" de Barcelona, en què demanaran la dimissió de l'alcaldessa, Ada Colau, com a regidor de Seguretat, han explicat en declaracions als mitjans Francina Vila (PDeCAT), Santiago Alonso (Cs) i Alfred Bosch (ERC).





La comissió haurà de convocar a demanar-els regidors necessaris per forçar-la, i la sol·liciten després que un turista fora agredit per venedors del 'top manta' i altres fets, com baralles i incivisme i la proliferació de seguretat privada en alguns barris, ha assegurat la regidor del PDeCAT, que ha dit que passa al Born per garantir l'ordre a la nit.





També demanaran a la comissió reprovar la política del Govern de Colau en matèria de seguretat i civisme, i que l'executiu municipal doni instruccions clares per fer complir les ordenances municipals i "evitar nous episodis d'incivisme i inseguretat", segons la proposició que duran a la comissió, que confien convocar en 48 hores, ha dit Vila.





La proposició, recolzada per tots els grups de l'oposició excepte PP i la CUP, advoca per "condemnar la situació de deteriorament de la ciutat que s'ha traduït en episodis clars d'incivisme i inseguretat cap a les persones" i constatar el que veuen com incompetència del Govern municipal.





Aposten per nomenar un nou responsable polític de Seguretat de reconegut prestigi i que compti amb el consens dels grups municipals, i exigeixen al Govern municipal que doni compliment al pla de xoc contra els narcopisos ia les diverses iniciatives acceptades en el ple i les comissions relatives al 'top manta'.





Preguntats pels mitjans per si donarien suport a una moció de censura, han coincidit a assenyalar la proximitat de les eleccions municipals: Vila ha dit que el PdeCAT treballa per ser una alternativa sòlida; Bosch ha sostingut que "l'autèntica moció de censura vindrà en nou mesos amb les eleccions", i Alonso també ha assegurat que el canvi vindrà amb els comicis.





El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha criticat que la proposta de PDeCAT, Cs, ERC i PSC per demanar mesures per millorar la seguretat i la dimissió de l'alcaldessa com a regidor ad'aquesta àrea, no inclogui exigir més implicació de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra.





En un comunicat, el dirigent popular ha sostingut que la proposició que aquests grups preveuen portar a una comissió extraordinària "silencia la responsabilitat de la Generalitat de Quim Torra", i ha dit que sorprèn que Cs i PSC hagin indultat la passivitat del Govern per aconseguir el suport del PDeCAT i ERC, segons ell.