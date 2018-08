L'oposició exigeix ​​la dimissió de Colau per l'auge de l'incivisme

L'agressió a un turista per part d'un grup de manters ha estat el detonant de l'última resposta de l'oposició a la política de seguretat de l'Ajuntament. Els grups municipals del PDeCat, Cs, ERC i PSC han sol·licitat la celebració d'una comissió extraordinària el proper dimecres 8 per reprovar a l'alcaldessa i exigir-li la dimissió.





No obstant això, cap grup polític ha plantejat una moció de censura perquè confien que en les pròximes eleccions municipals es produeixi un canvi de govern a Barcelona.





La primera a anunciar la reprovació ha estat Francina Vila, regidora del grup municipal Demòcrata, que ha demanat la convocatòria d'una comissió extraordinària de presidència i seguretat "per condemnar la situació de deteriorament de Barcelona després de l'última agressió de manters a un turista i les baralles al barri del Raval ".





Vila ha acusat Colau de "deixadesa i incompetència", ja que "no pot ser que hi hagi una invasió de l'espai públic per part d'activitats il·lícites com la venda de llaunes o el 'top manta': això posa en perill la convivència en la nostra ciutat ".





Per la seva banda, el president del grup d'ERC, Alfred Bosch, ha apuntat que "Barcelona viu una situació de desgavell i de desgovern de la via pública amb baralles, la venda ambulant, narcopisos i la circulació de vehicles que envaeixen la via pública" .





Aquest és un altre dels punts en què coincideixen tots els grups de l'oposició: el pla de xoc del Raval no està funcionant correctament i s'hauria de revisar per a una millor implementació.





El portaveu municipal de Ciutadans, Santiago Alonso, ha assenyalat que "el balanç de la legislatura de Colau no pot ser més negatiu: ha fracassat com a alcaldessa i com a responsable de seguretat. Que dimiteixi i permeti un canvi per evitar que la ciutat segueixi deteriorant" .





També el regidor socialista Jaume Collboni ha dit que "Barcelona no mereix una alcaldessa que s'amagui ni una alcaldessa a temps parcial o absent", i ha exposat que "el seu balanç al capdavant de la Guàrdia Urbana ha estat nefast i ha abandonat barris al seu sort ".

SORTIDA DE TO





Per complicar-ho encara més, Albert Arias, director del Pla Estratègic de Turisme de la capital catalana, va enviar "a la merda" als crítics amb la gestió de Colau en un apunt del seu compte personal de Twitter.





A la vista de l'enrenou causat per les seves paraules, Arias va demanar perdó i va retirar el missatge hores després, encara que aquest ja havia circulat per xarxes.