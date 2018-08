Ryanair afronta la pitjor vaga de la seva història

Jornada negra per Ryanair. Ryanair ha cancel·lat 396 vols per la vaga que els pilots de Suècia, Bèlgica, Irlanda i Alemanya han convocat per a aquest divendres 10 d'agost, dels quals 82 d'ells (41 connexions) són amb origen o destí a Espanya. A la vaga, podrien sumar-se també els pilots de Ryanair a Holanda.





Així es pot comprovar al seu web, en la qual han desaparegut vols regulars per a aquest divendres als aeroports espanyols de Tenerife Sud, Gran Canària, Madrid, Barcelona, Girona, Alacant, Màlaga, Sevilla, Palma, Eivissa, Lanzarote, Almeria, Jerez , Santander, Vitòria i Saragossa.





Segons la web de Ryanair, cap vol que connecti aeroports espanyols amb irlandesos ha estat cancel·lat per aquesta vaga europea, tampoc cap amb Holanda, encara que en aquest últim cas la companyia de baix cost irlandesa encara està a l'espera que la justícia del país decideixi la legalitat de les mobilitzacions.





VOLS AFECTATS A BARCELONA I MADRID





Els aeroports de Barajas i Barcelona-el Prat són els tercers més afectats, amb cinc connexions cancel·lades cadascun. En el cas de Madrid, els aeroports alemanys tornen a ser els que més cancel·lacions provoquen.





Concretament, la capital deixarà d'operar els vols germans des de i cap a Frankfurt, Colònia i Nuremberg. A més, l'aeroport belga de Zaventen deixarà d'operar dues connexions.





Per la seva banda, Ryanair ha cancel·lat a la capital catalana les connexions amb les localitats alemanyes de Schönefeld (Berlín Schönefeld) i Frankfurt, així com amb l'aeroport suec de Estocolm Skavsta i el belga de Zaventem. Aquest últim perd dues connexions.





MÀLAGA, SEVILLA I JEREZ PERDEN VUIT CONNEXIONS





Les ciutats andaluses de Màlaga i Sevilla perden quatre connexions cadascuna. En el cas de la capital de la Comunitat, els vols afectats són els provinents i amb destinació a Frankfurt, Hamburg, Charleroi i Memmingerberg (Memmingen), a Baviera.





Pel que fa a Màlaga, els aeroports europeus afectats són els internacionals de Frankfurt i Düsseldorf, el de Frankfurt Hahn i el de Düsseldorf Weeze. Jérez perd també la seva connexió amb l'aeròdrom de Frankfurt Hahn.





Així mateix, l'aeroport de Tenerife Sud ha patit la cancel·lació dels vols de i des de Charleroi -ocurre el mateix amb els aeroports de Santander i Saragossa-, a Gran Canària els procedents i amb destinació a Frankfurt, a Eivissa la connexió amb Frankfurt Hahn i a Vitòria la de Colònia.