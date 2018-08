Rivera: "El nacionalisme català s'està rearmant políticament i la tornarà a liar"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha assenyalat que el nacionalisme català "s'està rearmant políticament i a la tardor la tornarà a liar" i ha considerat un error que el govern de Pedro Sánchez "miri a una altra banda perquè necessita suports".





Rivera ha dit durant la seva visita a Menorca, que "és un error dir que la situació a Catalunya s'ha normalitzat". "L'Estat no existeix en moltes zones de Catalunya, el Rei d'Espanya no pot trepitjar alguns llocs", ha lamentat.





"Crec que a Catalunya l'Estat ha d'estar present i per això vaig defensar que s'aplicarà l'article 155 i defenso que es torni a aplicar en algunes competències com en el control de comptes o en la política exterior i en el compliment de sentències judicials", ha manifestat.





El president de Ciutadans ha remarcat que la seva major preocupació pel que fa a Catalunya és que "estem assistint a un assetjament i enderrocament als constitucionalistes, estem veient com s'ocupa l'espai públic amb llaços i pancartes que parlen de presos polítics, quan no existeixen en nostre país, hem de suportar atacs a les nostres seus i fins i tot veure com assenyalen als nostres familiars ".





"No hi ha cap escó al Congrés dels Diputats que valgui tant com per permetre tot això", ha afegit.





Rivera ha apuntat que si la seva formació arriba al govern "no cedirà davant el separatisme, cal combatre'ls intel·lectual, política i socialment".





ACOSTAMENT DELS PRESOS D'ETA





El líder de Ciutadans s'ha referit també a l'acostament de dos presos etarres d'Astúries a la presó de Basauri indicant que "el nacionalisme torna vèncer quan veiem que les víctimes patiran la proximitat d'aquells que han assassinat als seus familiars".





"La política penitenciària no és una moneda de canvi, els criteris que la regeixen han de ser tècnics i no polítics", ha matisat després d'al·legar que els partits constitucionalistes "hauríem de mantenir un criteri conjunt en aquesta matèria".