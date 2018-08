Rivera acusa Sánchez d'irresponsable per no actuar contra l'independentisme

Albert Rivera, president de Ciutadans (Europa Press)





El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha instat el Govern socialista a no acceptar ni tan sols el debat sobre el referèndum d'autodeterminació, perquè el considera "el cavall de Troia" de l'independentisme.





En una entrevista amb Europa Press, ha assegurat estar "al·lucinant" amb el que considera "silencis i complicitat" de Pedro Sánchez amb el Govern independentista de Quim Torra i ha demanat als sobiranistes "treure les urpes" dels col·legis catalans.





"Em preocupa especialment el que està passant a la meva terra, el que està passant a Catalunya --afirma--. Estic al·lucinant amb els silencis i la complicitat de Sánchez amb Torra".





Segons la seva opinió, "l'Estat està desapareixent de Catalunya", i mentre al ciutadà que retira un cartell o una bandera estelada se li amenaça amb una multa de 600.000 euros, el Govern de Torra pretén incloure una placa commemorativa del referèndum il·legal del 1 d'octubre les escoles públiques: "Treguin vostès les seves urpes dels col·legis, per favor, que són de tots --proclama--. què és això de posar plaques ideològiques i polítiques d'actes il·legals?"





Segons Rivera, no fer res davant els moviments de l'independentisme és "una irresponsabilitat": "Com més instruments els donis al separatisme, com més es vinguin a dalt, com més impunitat tinguin, pitjor", avisa.





EL CAVALL DE TROIA DEL REFERÈNDUM SOBIRANISTA





També ha alertat de la "deriva perillosa" que podria suposar el "admetre que es pot trossejar la sobirania" nacional i que la unitat d'Espanya o la igualtat entre espanyols "és una cosa negociable". Al seu parer, els secessionistes volen "ficar el seu cavall de Troia" del referèndum a les Corts, de tal manera que puguin "legitimar la ruptura" del país.





"El PSOE, per tal de tenir suports, és capaç de que s'obri aquest debat, i aquest debat no es pot acceptar", ha apuntat el president de Cs. Tot i que no creu que el PSOE "concedeixi" la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, "perquè desapareixeria" com a partit, sí que considera que Sánchez "va intentar donar-los aquesta legitimitat" de parlar sobre això.





En la seva opinió, aquesta postura de Sánchez es deu a un interès per "atrinxerar" al Palau de la Moncloa. "El PSOE, per una qüestió de pur egoisme de Sánchez i de pensar en el seu sofà, està pensant en com fer perdurar aquesta legislatura esgotada", ha assenyalat Rivera, qui també ha apuntat que "el problema d'Espanya no és aquest", sinó l'independentisme.





LA LÒGICA INDEPENDENTISTA NO ÉS DEMOCRÀTICA





El líder de Ciutadans no veu diàleg possible amb l'actual Govern per solucionar el conflicte. "Crec que amb Torra i Puigdemont al capdavant és impossible", indica Rivera, que no els veu "enterrant la seva voluntat separatista" per centrar el punt de mira en "millorar" el finançament autonòmic que rep Catalunya.





Per aquest motiu, el president de Cs es considera "pessimista" amb el procés de diàleg entre Govern i Generalitat, perquè no creu que els líders independentistes "siguin capaços de dialogar en termes democràtics", ja que "estan en una altra lògica".





És més, creu que Torra i Puigdemont són més "un problema" que interlocutors i només busquen "tensar la corda per intentar trencar". Per això, "el pitjor que ens podria passar és donar-li legitimitat als que no estan dins dels termes democràtics", ha afegit.





Davant d'aquesta situació, Rivera ha presentat a la presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, com una persona que "pot debatre el millor per a Catalunya", que no va a qüestionar la Constitució i que intentarà aconseguir "millores per als catalans" , com és el finançament autonòmic i el desenvolupament de les infraestructures a la comunitat autònoma. "Si Sánchez miri a un altre costat i l'Estat no hi és, nosaltres, políticament, anem a plantar cara", ha asseverat.